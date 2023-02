Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 επιστρέφει στη νέα σεζόν του ντοκιμαντέρ του Netflix και θέλει να μείνει ικανοποιημένος από το πώς διαχειριστούν οι παραγωγοί τη συμμετοχή του.

Ο μεγαλύτερος ίσως επικριτής της σειράς/ντοκιμαντέρ του Netflix, «Drive to Survive», τουλάχιστον ανάμεσα στους οδηγούς της Formula 1, ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής απουσίαζε από τις προηγούμενες σεζόν της δημοφιλούς σειράς, καθώς ήταν ενάντια στη θεματολογία που επέλεγαν οι παραγωγοί.

Μάλιστα, δεν είχε διστάσει να μιλήσει αρνητικά δημοσίως και να χαρακτηρίσει το ντοκιμαντέρ... ψεύτικο. «Παρουσιάζει ψεύτικες μάχες που κατέστρεψαν τη σειρά μετά την πρώτη σεζόν», είχε δηλώσει στο παρελθόν.

Ο 25χρονος Ολλανδός, δεν είναι ο μόνος οδηγός που έχει κατακρίνει τις επιλογές του Netflix. Όμως, στην επερχόμενη σεζόν που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Φεβρουαρίου, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, μιας και οι υπεύθυνοι της σειράς τον έπεισαν για να επιστρέψει στο «Drive to Survive».

So many storylines to choose from! 🤔✍️ #F1 #DriveToSurvive @netflix pic.twitter.com/6zvHRT5XQO

Μιλώντας στο πλαίσιο της παρουσίασης της Red Bull RB19 για την πέμπτη σεζόν του DTS, o Φερστάπεν ανέφερε: «Μίλησα με τους ανθρώπους της παραγωγής και τους έδωσα μετά συνέντευξη. Ελπίζω να κατάλαβαν το μήνυμα που τους έστειλα και γνωρίζω πως όταν είσαι πρωταθλητής πρέπει να παίρνεις μέρος σε κάτι τέτοιο, οπότε έδωσα μια ημίωρη συνέντευξη. Ελπίζω να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. Δεν ξέρω αν θα δω τη νέα σεζόν, όμως ελπίζω να μείνω χαρούμενος όταν το κάνω. Γνωρίζω πως είναι σημαντικό το Netflix για τη συνεχή αύξηση της δημοτικότητας του σπορ».

Η επιτυχία του «Drive to Survive» είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς σε αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η έκρηξη δημοτικότητας της Formula 1, ειδικά στην αγορά των ΗΠΑ. Ολοένα και περισσότεροι νέοι οπαδοί παραδέχονται πως έμαθαν το σπορ μέσω του Netflix και μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικό για το σπορ. Μάλιστα, πρόκειται για παράδειγμα προς μίμηση, καθώς έχει ήδη δημιουργηθεί ανάλογη σειρά για το MotoGP, το τένις κι άλλα αθλήματα.

Η επερχόμενη σεζόν της σειράς του Netflix θα κυκλοφορήσει στη συνδρομητική πλατφόρμα στις 24 Φεβρουαρίου.

The wait is almost over.



Season 5, coming February 24, only on @netflix! 📺#F1 #DriveToSurvive pic.twitter.com/8aoFRz18aN