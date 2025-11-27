Το πλήρως υβριδικό Chery Tiggo 4, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη, αποδοτική και προσιτή πρόταση.

Η κριτική επιτροπή του θεσμού «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα» ανέδειξε το Chery Tiggo 4 ανάμεσα στα τελικά υποψήφια, αναγνωρίζοντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας, την ποιοτική κατασκευή, τον πλούσιο εξοπλισμό, το ανταγωνιστικό κόστος αγοράς και χρήσης καθώς και την προσαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα και στις ανάγκες των οδηγών.

Το νέο B-SUV Chery Tiggo 4 1.5 Hybrid απόδοσης 204 ίππων ξεχωρίζει όχι μόνο για τις επιδόσεις και την αποδοτικότητά του καθώς ο οδηγός μπορεί να το αποκτήσει με έως και 12ετή εγγύηση, μια από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία του. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις την Comfort με 22.990 € ενώ η Premium με 24.990 €.

Μέσα σε μόλις πέντε μήνες παρουσίας του Chery Tiggo 4, η διάκριση αυτή αποτελεί ξεχωριστή τιμή για τη μάρκα, η οποία προέρχεται από τους ειδικούς του θεσμού. Με τη συμμετοχή του στη διεκδίκηση ενός από τους πιο σημαντικούς τίτλους της ελληνικής αγοράς, η Chery θέλει να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά έχοντας δυναμική παρουσία.

