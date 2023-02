O δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει... αγκάθι στη σχέση του με τον μεγάλο αντίπαλό του στις πίστες.

Η μεγαλύτερη αγωνιστική κόντρα των τελευταίων ετών στη Formula 1 δεν είναι άλλη από αυτή ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν. Οι δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές έχουν δώσει πολλές σκληρές μονομαχίες εντός πίστας και η μάχη τους για τον τίτλο του 2021 θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.

Αρκετές φορές όμως έχουν συγκρουστεί, με τελευταία φορά να είναι στο Grand Prix Βραζιλίας. Στο ατύχημα αυτό μπορεί οι απόψεις να διίστανται, όμως τα κίνητρα του Φερστάπεν προκαλούν ερωτηματικά.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής ανάπαυλας, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, είχε ερωτηθεί σχετικά με την άποψή του για τον Φερστάπεν. Ο οδηγός της Mercedes-AMG είχε δηλώσει πως δεν έχει κάτι εναντίον του Ολλανδού: «Σέβομαι τον Φερστάπεν. Στον κόσμο αρέσει να λέει πως υπάρχουν μεγάλα προβλήματα μεταξύ μας. Οι υποθέσεις αυτές είναι παραμύθια. Είναι πολύ νεότερος, οπότε μπορεί να έχει εκείνος κάτι μαζί μου. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό και για να πω την αλήθεια υποθέτω πως δεν έχει. Ωστόσο δεν μπορώ να μιλήσω για εκείνον».

Ο Φερστάπεν στο πλαίσιο της παρουσίασης της Red Bull RB19 ρωτήθηκε σχετικά με την άποψή του για τον Χάμιλτον: «Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν οδηγό. Δειπνήσαμε στο Άμπου Ντάμπι, γελάσαμε και περάσαμε πολύ καλά. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα».

Η έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν είναι μερικές εβδομάδες μακριά και μία μάχη για το πρωτάθλημα ανάμεσα στους Χάμιλτον και Φερστάπεν, γεννά προσδοκίες για μία χρονιά θρίλερ!

