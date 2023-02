Την αποκλειστική εισαγωγή του Microlino στην Ελλάδα θα κάνει η Kosmoride. Πόσο αναμένεται να κοστίζει η σύγχρονη εκδοχή του BMW Isetta.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2023 αναμένεται να αρχίσουν οι πωλήσεις στην Ελλάδα του Microlino. H διάθεσή του στην Ελλάδα θα γίνεται αποκλειστικά από την Kosmoride και το δίκτυο καταστημάτων της, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας που υπέγραψε η Kosmocar με την ελεβετική Micro. Οι διαστάσεις του (μήκος 2,52 μέτρα - πλάτος 1,47 μέτρα - ύψος 1,5 μέτρα), καθιστούν το Microlino ένα ευέλικτο τετράκυκλο για μέσα στην πόλη.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Kosmocar, μια εταιρεία με μακρά ιστορία αντιπροσώπευσης, εισαγωγής και διανομής εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα. Είναι ο τέλειος συνεργάτης για την υλοποίηση του οράματός μας για περισσότερη εξοικονόμηση χώρου και φιλική προς το περιβάλλον αστική μετακίνηση στην Ελλάδα», δήλωσε ο Βιμ Ουμπότερ, ιδρυτής της Micro Mobility Systems AG.

Ο Στήβεν Σίρτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Kosmocar, δήλωσε σχετικά: «Η Kosmoride έχει μία φιλόδοξη στρατηγική όσον αφορά στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και της μικροκινητικότητας στην Ελλάδα. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι διότι η στρατηγική συνεργασία με μια από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο της μικροκινητικότητας αποτελεί για την Kosmoride ένα ορόσημο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ηγετική της θέση ως φορέα εξέλιξης και ανάπτυξης της μικροκινητικότητας στη χώρα μας. Το Microlino, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, αναμφίβολα θα αυξήσει το εύρος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα θα συνεισφέρουμε στη μάρκα με την εκτεταμένη εμπειρία μας στην ελληνική αγορά καθώς και με τη γνώση του expert της ηλεκτροκίνησης και της μικροκινητικότητας, του δικτύου καταστημάτων της Kosmoride».

Σχεδιασμένο στην Ελβετία από τους Wim, Oliver και Merlin Ouboter, την οικογένεια πίσω από το διάσημο σκούτερ Micro Kickscooter, το Microlino είναι το αποτέλεσμα μιας καινοτόμου προσέγγισης, πιο οικολογικής και λιγότερο ογκώδους από τα αυτοκίνητα.

Το Microlino είναι ένα ελαφρύ ηλεκτρικό όχημα κατηγορίας L7e με δύο θέσεις, αυτονομία έως και 230 χλμ., μέγιστη ταχύτητα 90 χλμ./ώρα και χωρητικότητα πορτμπαγκάζ 230 λίτρα. Είναι το πρώτο όχημα αυτής της κατηγορίας που παράγεται με μονοκόκ πλαίσιο, προσφέροντάς του εξαιρετική ασφάλεια και δυναμική οδήγηση. Το Microlino παρέχεται με καλώδιο φόρτισης Type 2 και η μπαταρία (διαθέσιμη σε εκδόσεις χωρητικότητας 6, 10,5 και 14 kWh) μπορεί να φορτιστεί σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο φόρτισης, σε AC wallbox ή με μια πρίζα σπιτιού σε μόλις 4 ώρες. Χάρη στο περιορισμένο του βάρος περίπου 500 κιλών, ο μικρός ηλεκτροκινητήρας των 12,5 kW είναι επαρκής για τους επιβάτες και το φορτίο του πορτμπαγκάζ.

Το όχημα σχεδιάστηκε ειδικά για αστικές περιοχές και έχει κερδίσει πολλά βραβεία - συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Good Design από το Chicago Athenaeum, το παλαιότερο βραβείο σχεδιασμού στον κόσμο. Περισσότεροι από 35.000 πελάτες έχουν ήδη κάνει κράτηση για ένα Microlino. Οι πρώτες παραδόσεις μιας περιορισμένης έκδοσης που ονομάζεται "Pioneer Series" έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ελβετία. Οι πρώτες παραδόσεις στη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ισπανία θα ακολουθήσουν στις αρχές του 2023. Το μικρό αυτοκίνητο πόλης Microlino κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Τορίνο της Ιταλίας.

Η τιμή του Microlino - όπως συμβαίνει με τα περισσότερα micro cars - δεν θα είναι χαμηλή. Στην Ευρώπη οι τιμές του αρχίζουν από 12.500 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ), για την έκδοση με την μικρή μπαταρία. Στην Ελλάδα θα δικαιούται κρατική επιδότηση 40% επί της τιμής προ φόρων, με μέγιστο όφελος τα 3.000 ευρώ.

