24 Ώρες Ντεϊτόνα: Θρίαμβος της Acura και φινάλε θρίλερ στην LMP2 (vid)

Σε έναν αγώνα... επιβίωσης όπως αποδείχθηκε, η Meyer Shank Racing αναδείχθηκε νικήτρια στη φετινή εκδοχή του θρυλικού αγώνα αντοχής στην πίστα της Φλόριντα.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η νέα αγωνιστική χρονιά για το πρωτάθλημα αντοχής της IMSA. Τα LMDh αγωνιστικά έκαναν το ντεμπούτο τους, το οποίο αποδείχθηκε δύσκολο, με τα προβλήματα αξιοπιστίας να επηρεάζουν όλους τους κατασκευαστές. Παρά τις δυσκολίες όμως, μόλις ένα οδηγήθηκε επίσημα σε εγκατάλειψη.

GTP

Μεγάλη νικήτρια του αγώνα έπειτα από 783 γύρους αναδείχθηκε η Meyer Shank Racing. Οι Τομ Μπλόνκβιστ, Κόλιν Μπράουν, Έλιο Καστρονέβες και Σάιμον Πάζενο με το #60 Acura ARX-06, μετουσίωσαν την pole position σε νίκη, με μία φανταστική εμφάνιση. Το τελευταίο αυτοκίνητο ασφαλείας αποχώρησε μισή ώρα πριν το τέλος του αγώνα, όμως το πλήρωμα δεν επηρεάστηκε, διαχειρίστηκε άψογα την κίνηση και πήρε μία φανταστική δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην Ντεϊτόνα.

Στη 2η θέση βρέθηκε η Wayne Taylor Racing/Andretti Autosport με το δεύτερο Acura AXR-06. Oι Ρίκι Τέιλορ, Φελίπε Αλμπεκέρκι, Λουί Ντελετράζ και Μπρέντον Χάρτλεϊ έκαναν τον αγώνα της ζωής τους για να ανέβουν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Στα μισά του αγώνα το πλήρωμα του #10 ήταν δύο γύρους πίσω από την κορυφή. Στην 3η θέση ήταν το #01 Cadillac V-LMDh της Chip Ganassi Racing, με οδηγούς τους Σεμπαστιέν Μπουρντέ, Ρέγκνερ Βαν Ντερ Ζάντε και Σκοτ Ντίξον.

Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της BMW Team RLL, με το νέο της LMDh αγωνιστικό να μην είναι όσο ανταγωνιστικά ήταν τα αντίπαλα πρωτότυπα. Το #24 M Hybrid V8 τερμάτισε στην 6η θέση γενικής, ενώ το #25 είχε πολλά προβλήματα αξιοπιστίας και βρέθηκε στην 48η θέση γενικής. Η Porsche Penske Motorsport είχε επίσης έναν απογοητευτικό αγώνα. Η #6 963 LMDh εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω μηχανικών προβλημάτων, ενώ η #7 963 αντιμετώπισε επίσης προβλήματα αξιοπιστίας και τερμάτισε στη 14η θέση γενικής.

LMP2

Στην LMP2 είχαμε ένα φανταστικό αγώνα και ένα φινάλε που «έκοψε» την ανάσα. Οι δύο πρωτοπόροι της κατάταξης είχαν συγκλονιστική μάχη μέχρι το τελευταίο... μέτρο, με τη νίκη να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

Another look at the crazy finish in LMP2!



Σε ένα φανταστικό photo finish, η Proton Competition με το #55 Oreca 07 πήρε τη νίκη για μόλις 16 χιλιοστά του δευτερολέπτου από την Crowdstrike Racing by APR με το #04 Oreca 07. H κατηγορία αυτή μας χάρισε τις περισσότερες μάχες, με τις διαφορές να είναι στο δευτερόλεπτο μετά από μάχη 24 ωρών! Στην 3η θέση, 5,6 δευτερόλεπτα πίσω τερμάτισε το #88 Oreca 07 της AF Corse.

LMP3

Η πιο ανιαρή μάχη ήταν στην LMP3. Τα προβλήματα αξιοπιστίας είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, με την AWA να κερδίζει τον αγώνα με το Duqueine D08 με διαφορά 12 γύρων από τη Sean Creech Motorsport. Στην 3η θέση βρέθηκε η Performance Tech Motorsport, με διαφορά 16 γύρων από την κορυφή.

GTD-Pro

Στην GTD-Pro, είδαμε μια φανταστική και δραματική 24ωρη μάχη. Μεγάλη νικήτρια ήταν η WeatherTech Racing με τη #79 Mercedes AMG GT3. To πλήρωμα των Κούπερ ΜακΝίλ, Ντάνιελ Ζουκαντέλα, Ζουλς Γκουνιόν και Μάρο Ένγκελ, αντιστάθηκε στην πίεση της #03 Corvette Racing και πήρε τη νίκη για μόλις 3,9 δευτερόλεπτα.

Στην 3η θέση τερμάτισε η Vasser Sullivan με το #14 Lexus RC F GT3, το οποίο ήταν το τελευταίο αγωνιστικό της κατηγορίας που τερμάτισε στον ίδιο γύρο με το νικητή. Στην 4η θέση τερμάτισε η Lamborghini #63 της Iron Lynx, με τον Ρομέν Γκροζάν στο ντεμπούτο του στον αγώνα να παίρνει ένα αξιόλογο αποτέλεσμα, μαζί με τους Αντρέα Καλνταρέλι, Μίκρο Μπορτολότι και Τζον Πέπερ.

GTD

Δίχως αμφιβολία, η κατηγορία που έλαμψε στον αγώνα, ήταν η GTD. Η Heart of Racing με τη #27 Aston Martin Vantage GT3 όχι μόνο κέρδισε στην κατηγορία, αλλά τερμάτισε μπροστά από το νικητή της GTD-Pro, ένα αξιοθαύμαστο αποτέλεσμα. Νικητές ήταν οι Μάρκο Σόρενσεν, Ντάρεν Τέρνερ, Ρόμαν Ντε Άντζελις και Ίαν Τζέιμς.

Στη 2η θέση ήταν η Magnus Racing με τη #44 Aston Martin Vantage GT3. H συγκεκριμένη ομάδα είχε μια φανταστική τελευταία ώρα στον αγώνα, καθώς κέρδισε 5 θέσεις και πήρε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το βάθρο στην κατηγορία «έκλεισε» η Inception Racing με τη #70 McLaren 720s GT3.

Επόμενος αγώνας της IMSA είναι οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ το τριήμερο 15-18 Μαρτίου. Σε μία γιορτή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς το ίδιο τριήμερο θα διεξαχθεί ο αγώνας των 1000 Μιλίων του WEC στην πίστα της Φλόριντα.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των 24 Ωρών της Ντεϊτόνα, εδώ.

Φωτογραφίες: Meyer Shank Racing