Formula E: Βερλάιν και Porsche έκαναν το νταμπλ (vid)

O Γερμανός πρώην οδηγός της Formula 1 επιβλήθηκε και στον δεύτερο αγώνα της Formula E στη Σαουδική Αραβίας.

Δύο στα δύο για τον Πασκάλ Βερλάιν και την TAG Heuer Porsche Formula E Team, που επικράτησαν και στον δεύτερο αγώνα της Formula Ε που έγινε στους δρόμους της Ντιρίγια, στη Σαουδική Αραβία.

Και όχι μόνο αυτό αλλά είχαμε ξανά πίσω του τον Τζέικ Ντένις της Avalanche Andretti Formula E, με το δίδυμο αυτό να έχει κάνει το 1-2 (ή το 2-1) σε όλα τα φετινά ePrix!

O αγώνας

Το διπλό ραντεβού στη Ντιρίγια, που είναι και το μοναδικό νυχτερινό της σεζόν, ολοκληρώθηκε με μία επανάληψη της μάχης νίκης της Παρασκευής. Αυτός που πανηγύρισε ήταν ξανά ο Βερλάιν και μάλιστα, για μία ακόμα φορά δίχως να εκκινήσει από τις πρώτες θέσεις! Ο Γερμανός ήταν πέμπτος στο grid αλλά με επίθεση διαρκείας, κατάφερε να βρεθεί σε θέση ισχύος.

It's all change!@MitchEvans_ takes ATTACK MODE, @JakeHughesRace takes the lead, then Hughes takes ATTACK MODE and team mate @ReneRastRacing comes out in front! #DiriyahEPrix January 28, 2023

Η pole ανήκε στον Τζακ Χιούζ της NEOM McLaren Formula E Team αλλά όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Βρετανός βρέθηκε πίσω από τον Μιτς Έβανς της Jaguar TCS Racing. Ένας άλλος οδηγός της McLaren, o Ρενέ Ραστ έκανε ένα σύντομο πέρασμα από την κορυφή όμως δεν μπορούσε να ανακόψει τον Βερλάιν.

SAFTEY CAR!@Nico_Mueller goes off at Turn 16 and closes the pack right back up!



Pascal Wehrlein currently leads Jake Dennis and Sam Bird.#DiriyahEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 28, 2023

Ο οδηγός της Porsche, όπως κι ένα 24ωρο νωρίτερα, έκανε πάρτι στη στροφή 16, όπου κέρδιζε διαδοχικά θέσεις ώσπου τελικά πέρασε πρώτος και δεν κοίταξε ξανά πίσω.

DENNIS IS UP TO 2ND!



It's @JakeDennis19 vs @PWehrlein at the front in Diriyah again 🤯🤯🤯#DiriyahEPrix January 28, 2023

Αντίστοιχη αναρρίχηση σημείωνε και ο Ντένις, ώσπου βρέθηκαν στο 1-2, το οποίο δεν άλλαξε ούτε με το αυτοκίνητο ασφαλείας στα τελικά στάδια του αγώνα.

Στη μάχη για το χαμηλότερο σκαλί του βάθρου, στο τέλος ο Ραστ επικράτησε του Σαμ Μπερντ της Jaguar. Ο Χιουζ έμεινε πέμπτος, μπροστά από τον Σεμπαστιέν Μπουέμι της Envision Racing, τον Έβανς και τον rookie Σάσα Φενεστράζ της Nissan.

Οι βαθμολογίες

Βερλάιν και Ντένις είναι σε δικό τους ρυθμό έως τώρα, με τον Γερμανό να περνάει στην κορυφή της βαθμολογίας και να σκαρφαλώνει στους 68 πόντους, έναντι 62 του Βρετανού. Ο Ελβετός Μπουεμί είναι τρίτος με 31 ενώ ακολουθεί το βρετανικό δίδυμο των Μπερντ και Χιουζ με 28 και 27 αντίστοιχα.





Όσο για τη βαθμολογία των κατασκευαστών, η ομάδα της οικογένειας Αντρέτι κράτησε τα ηνία, έστω και με βραχεία κεφαλή: έχει 76 πόντους έναντι 74 της Porsche. Ακολουθούν η McLaren με 53, η Envision Racing με 41 και η Jaguar με 39.

To επόμενο ePrix

Το τέταρτο ePrix της σεζόν θα είναι και το πρώτο επί ινδικού εδάφους. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί στην καρδιά της Χαϊντεραμπάντ, της πρωτεύουσας της ομόσπονδης πολιτείας Άντρα Πραντές.

POV: You've just won the #DiriyahEPrix... ⭐🎉 pic.twitter.com/E92S2IQJuv — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 28, 2023

Φωτογραφίες: Formula E/Σαμ Μπάγκναλ