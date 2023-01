O Γερμανός πρώην οδηγός της Formula 1 επιβλήθηκε στον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας που έγινε υπό το φως των προβολέων.

Το πρώτο νυχτερινό ePrix της ένατης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula E αλλά και πρώτο της διπλής, ηλεκτρικής μάχης στους δρόμους της Ντιρίγια, βρήκε νικητή τον Πασκάλ Βερλάιν!

Στην 50η εκκίνησή του στο θεσμό, ο Γερμανός πανηγύρισε για δεύτερη φορά, χαρίζοντας τη νίκη στην TAG Heuer Porsche Formula E Team. Και με ρόλους αντεστραμμένους σε σχέση με την πρεμιέρα στο Μεξικό, πίσω του ήταν ο Τζέικ Ντένις της Avalanche Andretti Formula E, με τον Σαμ Μπερντ της Jaguar TCS Racing να συμπληρώνει το βάθρο.

O αγώνας

Στην Πόλη του Μεξικού ο Βερλάιν είχε σκαρφαλώσει από την έκτη θέση στο grid, στη δεύτερη της τελικής κατάταξης. Αυτή τη φορά o 28χρονος έκανε κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό αφού εκκίνησε μόλις ένατος αλλά κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

6th 👉 2nd in Mexico City

9th 👉 2nd (so far!) at the #DiriyahEPrix@PWehrlein is on fire! 🔥 pic.twitter.com/GdExWOlgUZ January 27, 2023

Ο Γερμανός πήρε τα ηνία στον γύρο 30, όταν στη στροφή 16 επιτέθηκε με την 99X Electric Gen3 στον μέχρι τότε πρωτοπόρο Μπερντ. Παρότι στο τέλος πιέστηκε από τον Ντένις, τελικά κρατήθηκε στην κορυφή και πήρε τη νίκη με διαφορά μισού δευτερολέπτου.

Όσο για τον οδηγό της Avalanche Andretti Formula E (που χρησιμοποιεί κινητήρια σύνολα της Porsche), εκκίνησε μόλις ενδέκατος αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, βρέθηκε να φλερτάρει ακόμα και με τη νίκη.

That feeling when you win the #DiriyahEPrix... 😂



Enjoy it @PWehrlein, you deserve it! pic.twitter.com/8nIBCEH3Me — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 27, 2023

Πάντως η δεύτερη θέση δεν ήταν καθόλου κακό αποτέλεσμα, αφού του επέτρεψε να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας – έχει 44 βαθμούς έναντι 43 του Βερλάιν. Όσο για τη βαθμολογία των κατασκευαστών, η ομάδα της οικογένειας Αντρέτι δείχνει το δρόμο με 58 πόντους, έναντι 49 του γερμανικού εργοστασίου.

Ο Μπερντ δεν κατάφερε να κρατηθεί στην κορυφή αλλά η τρίτη θέση ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για εκείνο, αφού είχε να ανέβει στο βάθρο από τη σεζόν 7!

Opening lap drama!!!



Damage to @AFelixdacosta after finding himself with nowhere to go at Turn 1!#DiriyahEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 27, 2023

Στον δεύτερο αγώνα της Gen3 της Formula E, o πρώην πρωταθλητής Σεμπαστιέν Μπουεμί βρήκε επιτέλους λίγο από το χαμένο του ρυθμό και παρότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει στο έπακρο την pole position, η τέταρτη θέση που είχε στον τερματισμό ήταν η καλύτερη του οδηγού της Envision Racing από το φινάλε της σεζόν 6!

Την πεντάδα συμπλήρωσε ο Ρενέ Ραστ της NEOM McLaren Formula E Team, που σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα.

Η τελική κατάταξη

O επόμενος αγώνας

Αυτή τη φορά, το δεύτερο και το τρίτο ePrix της σεζόν έχουν απόσταση μόλις μερικών… ωρών! Οι δρόμοι της Ντιρίγια φιλοξενούν απόψε τον τρίτο γύρο της σεζόν, στο πρώτο double-header του 2023.

Έπειτα, η Formula E θα κινηθεί ανατολικά, με τον πρώτο αγώνα στην Ινδία και συγκεκριμένα στην καρδιά της Χαϊντεραμπάντ, της πρωτεύουσας της ομόσπονδης πολιτείας Άντρα Πραντές.







Φωτογραφίες: Formula 1/Σαμ Μπάγκναλ