Ρομέν Γκροζάν: Ο οδηγός που ξεγέλασε το θάνατο έγινε πιλότος (vid)

Εθισμένος με την αδρεναλίνη σε κάθε της μορφή, ο Γάλλος οδηγός απέκτησε δίπλωμα πιλότου και κυριολεκτικά πλέον πετάει στα σύννεφα.

Πάνε πια δύο (και βάλε) χρόνια από το βράδυ που ο Ρομέν Γκροζάν αναδύθηκε σαν… «Φοίνικας» όπως ο ίδιος λέει, από τις φλόγες. Το βράδυ που σε εκείνο το συγκλονιστικό ατύχημα στην πίστα του Σακχίρ στο πλαίσιο του Grand Prix του Μπαχρέιν για τη Formula 1, βγήκε ζωντανός από μία εφιαλτική σκηνή, βγαλμένη από ταινία του Χόλιγουντ.

Πιστός στο παρατσούκλι που απέκτησε έκτοτε, όχι απλά δεν σταμάτησε τους αγώνες (τρέχει στο Indycar και σε αγώνες αντοχής) αλλά αποφάσισε να κατακτήσει και τους αιθέρες!

I’m a pilot ✈️🧑‍✈️💯 November 18, 2022

Έτσι, τον περασμένο Νοέμβριο γνωστοποίησε μέσω social media πως είχε αποκτήσει πλέον το δίπλωμα του και μπορούσε να αποκαλεί πλέον εαυτό… πιλότο!

No more waiting time at the airport… pic.twitter.com/IY8xnCH1CJ — Romain Grosjean (@RGrosjean) January 24, 2023

Βέβαια, το δίπλωμα δεν το πήρε για να το κορνιζάρει αλλά για να πετάει. Απέκτησε λοιπόν και το δικό του δικινητήριο αεροπλάνο (ένα Beechcraft Baron G58 κι όπως ανέφερε στη λεζάντα: «Τέλος οι χρόνοι αναμονής στο αεροδρόμιο».

Morning on top of the clouds to get to @DAYTONA

Love flying my Baron #freedom pic.twitter.com/tgB4UCvSCW January 25, 2023

Σε ρόλο συγκυβερνήτη είναι η όμορφη σύζυγός του, Μάριον Ζολ-Γκροζάν, ενώ αυτό τον τρόπο ταξιδιού επέλεξε και για να βρεθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί που διεξάγεται ο 24ωρος αγώνας της Ντεϊτόνα.

Life in the sky over the Florida keys 😍😍😍#blessed pic.twitter.com/OkRCtIUfEY — Romain Grosjean (@RGrosjean) January 7, 2023

Φωτογραφίες: Twitter/RGrosjean