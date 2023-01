O οδηγός της Avalanche Andretti Formula E επικράτησε στο ePrix του Μεξικού με το οποίο άνοιξε η αυλαία της νέας σεζόν.

Ενώ χτυπάει πεισματικά την πόρτα της Formula 1, η Andretti ξεκίνησε με νίκη τη σεζόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ηλεκτρικών μονοθεσίων, τη Formula E.

H αμερικανική ομάδα επιβλήθηκε με μπροστάρη τον Τζέικ Ντένις, στον πρώτο αγώνα του νέου κεφαλαίου του σπορ, με τα τρίτης γενιάς μονοθέσια, που ομολογουμένως πρόσφεραν άφθονο θέαμα.

Ο πολύπειρος Λούκας ντι Γκράσι ήταν στην pole position στην πρώτη του εμφάνιση ως οδηγός της Mahindra Racing, κράτησε τα ηνία στο ξεκίνημα του αγώνα αλλά όχι για πολύ. Στον δωδέκατο γύρο ο Ντένις που είχε εκκινήσει δεύτερος, έκανε το καθοριστικό προσπέρασμα και δεν κοίταξε ξανά πίσω.

