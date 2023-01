Ρωμανίδης στο Gazzetta: «Απίστευτη η ευκαιρία να αγωνιστώ στο Race of Champions»

Ο Έλληνας Sim Racer μίλησε στον Πάνο Σεϊτανίδη για τη μεγάλη πρόκληση της συμμετοχής του στον «Αγώνα των Πρωταθλητών».

Η φετινή έκδοση του θρυλικού «Αγώνα των Πρωταθλητών» αναμένεται να είναι από τις συναρπαστικότερες στην ιστορία του event. Θα διεξαχθεί ξανά στη Σουηδία, σε κατάλευκο τοπίο, με τη συμμετοχή μερικών σπουδαίων ονομάτων του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σεμπαστιέν Λεμπ, Μίκα Χάκινεν, Τομ Κρίστενσεν, Μικ Σουμάχερ, Βάλτερι Μπότας, Πέτερ Σόλμπεργκ, σε μία συγκλονιστική λίστα στην οποία συναντάμε και το όνομα ενός Έλληνα οδηγού!

Ο λόγος για τον sim racer Μιχάλη Ρωμανίδη, που προκρίθηκε στην τελική τετράδα του eROC και σήμερα δεν διεκδικεί μόνο την νίκη στη virtual μάχη αλλά κι ένα εκ των δύο εισιτηρίων για τον “κανονικό” αγώνα που θα γίνει το Σαββατοκύριακο!

Ο ταλαντούχος οδηγός μίλησε στο Gazzetta και τον Πάνο Σεϊτανίδη για αυτή τη μοναδική πρόκληση και σπάνια ευκαιρία!

Congratulations to our four #eROC2023 World Finalists!



Defending champ @jarno_opmeer will be joined at #ROCSweden by last year's runner-up and #F1 esports world champion @LucasBlakeley01, qualifier @Michael_MR53 and Swedish finalist @Martin_Palm! 👏 pic.twitter.com/XUOTm8FKYw