CFMOTO: Ιστορικός θρίαμβος και εντυπωσιακή ελληνική παρουσία στο Red Bull Romaniacs 2026

Η εταιρεία κατέκτησε και τις τρεις κατηγορίες Adventure στα βουνά της Ρουμανίας, με τους Παναγιώτη Κουζή και Γιώργο Κοινωνά να πρωταγωνιστούν.

Η CFMOTO σημείωσε μία από τις σημαντικότερες αγωνιστικές επιτυχίες της ιστορίας της στο Red Bull Romaniacs 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση και στις τρεις κατηγορίες Adventure (Ultimate, Core και Lite). Η 23η διοργάνωση του πιο απαιτητικού αγώνα Hard Enduro πραγματοποιήθηκε από τις 28 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου στο Σίμπιου της Ρουμανίας, περιλαμβάνοντας το αστικό Prologue και τέσσερις σκληρές εκτός δρόμου ημέρες στα Νότια Καρπάθια. Συμμετέχοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως κύριος χορηγός, η εταιρεία παρέταξε σχεδόν 40 αναβάτες από 15 χώρες με τα μοντέλα 450MT, 800MT-X και το νέο 1000MT-X, με την τριπλή επικράτηση να επιβεβαιώνει την αντοχή και τις δυνατότητες της σειράς MT κάτω από τις πλέον ακραίες συνθήκες.

Στην κατηγορία Adventure Ultimate, ο Μάριο Ρομάν Σερράνο κατέκτησε την πρώτη θέση με το CFMOTO 450MT, επικρατώντας με διαφορά 14 λεπτών και 40 δευτερολέπτων από τον δεύτερο, Πολ Ταγές. Στην κατηγορία Adventure Core, τη νίκη πήρε ο Ρενέ Κολούμνα με 450ΜΤ, ενώ ο Κρις Πάουερ συμπλήρωσε την παρουσία της ομάδας στο βάθρο καταλαμβάνοντας την 3η θέση. Παράλληλα, στην Adventure Lite, η CFMOTO κατέλαβε και τις τρεις θέσεις του βάθρου, με τον Κινέζο αναβάτη Χε Γκουϊσού στην κορυφή.

Εξαιρετική ήταν η παρουσία της ελληνικής ομάδας CF MOTO - CA Auto Bank Hellas Racing Team. Ο Παναγιώτης Κουζής, οδηγώντας το CFMOTO 800MT-X, αντιμετώπισε ποινή 6 ωρών και 15 λεπτών την 1η ημέρα λόγω παράλειψης σημείου ελέγχου, γεγονός που τον υποχώρησε στην 36η θέση. Ωστόσο, τη 2η ημέρα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση: ξεκινώντας τελευταίος, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο σε όλα τα χρονομετρημένα τμήματα και κέρδισε την ημέρα στην κατηγορία Adventure Core με διαφορά 9 λεπτών και 25 δευτερολέπτων από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Σαμ Σάντερλαντ. Ο Κουζής συνέχισε με την 3η θέση την 3η ημέρα και άλλη μία νίκη την 4η ημέρα, καταγράφοντας τον ταχύτερο συνολικό καθαρό χρόνο οδήγησης του τετραημέρου στην κατηγορία του.

Ο Γιώργος Κοινωνάς, στην πρώτη του συμμετοχή σε αγώνα Adventure με το CFMOTO 450MT, διατήρησε σταθερό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα (17ος την 1η ημέρα, 14ος τη 2η, 16ος την 3η). Παρά την ποινή που δέχθηκε την τελευταία ημέρα, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 21η θέση της τελικής κατάταξης της Adventure Core. Η τεχνική προετοιμασία και η υποστήριξη των μοτοσυκλετών πραγματοποιήθηκε από τον Σταμάτη Φωκιανό (SMOTO) και τον Δημήτρη Λασιθιωτάκη (Aurora Rally Equipment), συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιοπιστία των οχημάτων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.