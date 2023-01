Ένας Έλληνας στον «Αγώνα των Πρωταθλητών» (vid)

Ο Μιχάλης Ρωμανίδης εκπροσωπεί την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο του sim racing σε αυτό το σπουδαίο event.

Η ώρα της φετινής εκδοχής του θρυλικού «Αγώνα των Πρωταθλητών» πλησιάζει, με την ελίτ του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού να βρίσκεται ήδη στη Σουηδία που από πέρυσι φιλοξενεί τη νέα… χειμερινή εκδοχή του event.

Αστέρια της Formula 1, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, κορυφαίοι οδηγοί από το Rallycross και τα Indycar, θα είναι όλοι εκεί για να μονομαχήσουν το προσεχές Σαββατοκύριακο στο κατάλευκο τοπίο του θερέτρου Πίτε Χάσβαντ.

Όμως δίπλα σε ονόματα όπως ο Μίκα Χάκινεν, ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο Μικ Σουμάχερ, ο Βάλτερι Μπότας, ο Σεμπαστιέν Λεμπ, ο Τομ Κρίστενσεν, ο Πέτερ Σόλμπεργκ, ο Τράβις Παστράνα κ.α., θα είναι και το όνομα ενός Έλληνα οδηγού!

Ο λόγος για τον Μιχάλη Ρωμανίδη, έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της χώρας μας σε αγώνες eSports που τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος της ιστορικής ομάδας της Williams.

Συμμετείχε στο eRoc, την ψηφιακή εκδοχή του αγώνα και παρά το μεγάλο ανταγωνισμό, πήρε το εισιτήριο για την τελική τετράδα. Ταξίδεψε λοιπόν στη Σουηδία όπου θα έχει την ευκαιρία να διαγωνιστεί τόσο πίσω από οθόνη όσο και στην χιονισμένη πίστα!

