Πλειάδα αστέρων στον «Αγώνα των Πρωταθλητών»

Με πληθώρα αστέρων από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα διεξαχθεί το φετινό «Race of Champions» που θα λάβει χώρα στις 28-29 Ιανουαρίου.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο «Αγώνας των Πρωταθλητών» (Race of Champions) θα διεξαχθεί σε συνθήκες με χιόνι και πάγο. Το διήμερο 28 και 29 Ιανουαρίου, οδηγοί που έχουν διακριθεί στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα μεταβούν στο θέρετρο Πίτε Χάβσμπαντ στην Πιτέα της Σουηδίας, για δύο ημέρες γεμάτες δράση.

Στις 28 του μήνα θα πραγματοποιηθεί το Nations Cup, με τους οδηγούς να αντιπροσωπεύουν τις χώρες τους, ενώ μία ημέρα μετά θα αγωνιστούν στην ατομική δοκιμασία. Νικητής το 2021 ήταν ο θρύλος του WRC, Σεμπαστιέν Λεμπ. Οι οδηγοί θα διαγωνιστούν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο χιόνι και θα έχουν στη διάθεσή τους διαφορετικού τύπου αγωνιστικά οχήματα.

Αρκετά σπουδαία ονόματα έχει ήδη ανακοινωθεί πως θα πάρουν μέρος στο φετινό Race of Champions. Από το χώρο της Formula 1 θα δούμε τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Μικ Σουμάχερ να αντιπροσωπεύουν τη Γερμανία, ενώ τη Φινλανδία θα εκπροσωπήσουν οι Βάλτερι Μπότας και Μίκα Χάκινεν. Ο πρώην οδηγός, Ντέβιντ Κούλθαρντ θα βρεθεί στο πλάι της οδηγού της Andretti Autosport, Τζέιμι Τσάντγουικ, ενώ ο πρωταθλητής της Formula 2 για το 2022, Φελίπε Ντρούγκοβιτς, θα πάρει επίσης μέρος.

Οι περσινοί πρωταθλητές του Nations Cup, Πετερ και Όλιβερ Σόλμπεργκ, θα επιστρέψουν για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στη χιονισμένη διαδρομή. Επιπλέον, ο θρύλος των αγώνων αντοχής και σύγχρονος «Mr. Le Mans», Τομ Κρίστενσεν, θα πατήσει επίσης γκάζι στα χιόνια.

