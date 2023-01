H Scuderia Ferrari πραγματοποίησε τριήμερο τεστ με το μονοθέσιο του 2021 και με τον Μονεγάσκο να οδηγεί την τελευταία ημέρα.

Το τριήμερο τεστ της Scuderia Ferrari στην ιδιόκτητη πίστα του Φιοράνο ολοκληρώθηκε, με την ιταλική ομάδα να κάνει ιδανικό «ξεμούδιασμα» ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2023 που ξεκινά στις 5 Μαρτίου με τον αγώνα στο Σακχίρ.

Τέσσερις εβδομάδες πριν τις δοκιμές εξέλιξης που θα διεξαχθούν επίσης στην πίστα του Μπαχρέιν, οι «κόκκινοι» εκμεταλλεύονται το γεγονός πως έχουν ιδιόκτητη πίστα δίπλα από το εργοστάσιο τους. Έτσι, επιστράτευσαν μία SF21 του 2021 (σ.σ. οι κανονισμοί απαγορεύουν τις δοκιμές με μονοθέσιο της τελευταίας διετίας) και δούλεψαν κατά σειρά με τους Ρόμπερτ Σβάρτσμαν, Κάρλος Σάινθ και σήμερα, Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Ρωσικής καταγωγής οδηγός έκανε 87 γύρους την Τρίτη, ο Ισπανός έκανε 119 χθες ενώ ο Μονεγάσκος έφτασε τους 123! Αριθμός που ισοδυναμεί με 366 χιλιόμετρα οδήγησης.

O 25χρονος πάτησε πρώτη φορά γκάζι στις 10, με τις συνθήκες για ένα ακόμα πρωινό να αφορούν βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες. Όμως στην πορεία βελτιώθηκαν, η θερμοκρασία ανέβηκε και ο Λεκλέρ έβαλε σλικ – τύπο ελαστικών που χρησιμοποίησε και το απόγευμα.

Three days on track complete ✅



123 laps for @Charles_Leclerc rounds off our warm up for the 2023 season.



Read all about his day 👇