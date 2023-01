H Scuderia Ferrari πραγματοποιεί δοκιμές με μονοθέσιο του 2021, με τον Ισπανό να παίρνει τη σκυτάλη από τον Σβάρτσμαν.

Το τριήμερο τεστ της Scuderia Ferrari στην ιδιόκτητη πίστα του Φιοράνο είναι σε εξέλιξη, με την ιταλική ομάδα να κάνει ιδανικό «ξεμούδιασμα» ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2023.

Τέσσερις εβδομάδες πριν τις δοκιμές εξέλιξης του Μπαχρέιν, οι «κόκκινοι» εκμεταλλεύονται το γεγονός πως έχουν μία δική τους πίστα, απέναντι από το εργοστάσιο και εναρμονισμένοι με το γράμμα του νόμου που απαγορεύει τη χρήση μονοθεσίου της τελευταίας διετίας, αξιοποιούν μία SF21 για να κάνουν δουλειά.

Τι μπορεί να προσφέρει σήμερα ένα τεστ με μονοθέσιο του 2021; Προφανώς ελάχιστα έως μηδαμινά ουσιαστικά δεδομένα, όμως είναι σημαντικό για έναν αγωνιστικό οργανισμό, να βρει ξανά ρυθμό. Είτε μιλάμε για τους οδηγούς, είτε για τους μηχανικούς.

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα τεστ αυτά αποτελούν και… live επιδείξεις για τα μέλη της Ακαδημίας της Ferrari που βρίσκονται στο Φιοράνο και παρακολουθούν από κοντά της διαδικασίες.

Την Τρίτη άνοιξε το… χορό ένας απόφοιτός της, ο Ρωσικής καταγωγής αλλά γεννημένος στο Ισραήλ, Ρόμπερτ Σβάρτσμαν, που έκανε 87 γύρους υπό μεικτές καιρικές συνθήκες.

Η επόμενη ημέρα ανήκε στον Κάρλος Σάινθ, που βγήκε πρώτη φορά από το γκαράζ 8 λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Σε πίστα βρεγμένη, φορώντας ελαστικά για ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το οδόστρωμα παρέμενε νωπό και οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλά – προσπάθησε κάποια στιγμή να δοκιμάσει με σλικ αλλά ήταν γρήγορα σαφές πως έπρεπε να επιστρέψει στα ενδιάμεσα. Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και το απόγευμα, αρχικά με βροχή και με την πίστα να στεγνώνει στην πορεία.

