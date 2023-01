Τα σχόλια του προέδρου της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, για την ανεπιτυχή προσπάθεια εξαγοράς της F1 από επενδυτικό σχήμα, προκάλεσε την οργή της Liberty Media.

Την περασμένη εβδομάδα, το οικονομικό δίκτυο, Bloomberg, ανέφερε σε δημοσίευμα πως η Liberty Media απέρριψε πέρυσι αστρονομική πρόταση από το fund PIF της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο – μεταξύ άλλων – έχει αποκτήσει το 80% της Νιουκάστλ. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το κρατικό fund της αραβικής χώρας πρότεινε περισσότερα από 20 δισ. δολάρια για την πλειοψηφία των μετοχών της Formula 1, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την εμπορική αξία του σήματος της.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, εξέφρασε τους φόβους του πως η υπερκοστολόγηση της Formula 1 θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το σπορ. Η υποτιθέμενη αλλαγή ιδιοκτησίας των εμπορικών δικαιωμάτων της F1 δεν προχώρησε, καθώς η Liberty Media δεν επιθυμεί να πουλήσει το μετοχικό της πακέτο.

As the custodians of motorsport, the FIA, as a non-profit organisation, is cautious about alleged inflated price tags of $20bn being put on F1. (1/3)