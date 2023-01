O οδηγός της Toyota Gazoo Racing κέρδισε τέσσερις ειδικές διαδρομές και έβαλε πλώρη για μία ακόμα νίκη στον εντός έδρας αγώνα του.

Ήταν ταχύτερος στο shakedown, πήρε τις δύο ειδικές διαδρομές της Πέμπτης, ήταν αφεντικό και στο σκέλος της Παρασκευής. Ο λόγος για τον Σεμπαστιέν Οζιέ που είναι πια το ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη στον εναρκτήριο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλλυ.

Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βγήκε στην πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας έχοντας προβάδισμα 6 δευτερολέπτων. Έκανε το τρία στα τρία στο πρωινό loop και με τον teammate του στην Toyota, Έλφιν Έβανς, να χάνει χρόνο με κλαταρισμένο ελαστικό, είχε την πολυτέλεια να μειώσει τα ρίσκα.

Είχε προβάδισμα ήδη άνω του μισού λεπτού και με μία ακόμα πρωτιά στο απογευματινό loop, κατάφερε παρότι αντιμετώπισε πρόβλημα με το υβριδικό σύστημα του GR Yaris Rally1, να κλείσει την ημέρα με προβάδισμα 36 δευτερολέπτων.

Πίσω του βρίσκεται ένας ακόμα οδηγός της ιαπωνικής ομάδας, ο Κάλε Ροβάνπερα. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής ενεπλάκη σε μία συναρπαστική μάχη στο δευτερόλεπτο με τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai Motorsport, στην οποία επικράτησε οριακά χάρη στην πρωτιά του στην τελευταία ειδική της Παρασκευής.

«Είμαι πολύ χαρούμενος», είπε στο τέλος της ημέρας ο πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης. «Στην τελευταία ειδική ήταν μεγαλύτερος ο κίνδυνος κλαταρίσματος, ακολούθησαν λοιπόν συντηρητική προσέγγιση. Είμαι χαρούμενος που έφτασα χωρίς προβλήματα στο σέρβις παρκ».

Ο Οζιέ φλερτάρει με την ένατη νίκη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, επίτευγμα που αν έρθει, θα αποτελέσει νέο ρεκόρ.

Μόλις 1.9 δευτερόλεπτα χωρίζουν το Yaris του Ροβάνπερα από το i20 N Rally1 του Νεβίλ, στη συναρπαστική μάχη της δεύτερης θέσης. Όμως ακόμα κανένας δεν μπορεί να ξεγράψει τον Όιτ Τάνακ.

Παρότι είναι ακόμα σε διαδικασία εξοικείωσης με το νέο του εργασιακό περιβάλλον, το Puma Rally1, o οδηγός της M-Sport Ford παραμένει σε απόσταση βολής από το βάθρο: είναι άλλα 16.3 δευτερόλεπτα πιο πίσω.

