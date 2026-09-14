Το πρωτάθλημα του WRC πήρε μια νέα τροπή στο Ράλλυ Χιλής, με τον Όλιβερ Σόλμπεργκ να κερδίζει και την Toyota Gazoo Racing να παίρνει το πρωτάθλημα.

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ και ο Έλιοτ Έντμοντσον κατέκτησαν τη νίκη στο Ράλλυ Χιλής, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο ένα ιστορικό Σαββατοκύριακο για την Toyota. Το πλήρωμα του GR Yaris Rally1 παρέμεινε επικεφαλής στις 15 από τις 16 χωμάτινες ειδικές διαδρομές και πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή και τρίτη συνολικά νίκη του στο WRC.

Το αποτέλεσμα επέτρεψε στην Toyota να εξασφαλίσει από τον 12ο κιόλας αγώνα τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Είναι ο έκτος συνεχόμενος και ο δέκατος στην ιστορία της, επίδοση με την οποία ισοφάρισε τη Lancia στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Μάχη μέχρι την τελευταία ημέρα

Η βροχή που προηγήθηκε της έναρξης του Ράλλυ Χιλής άλλαξε τις συνθήκες της Παρασκευής και ευνόησε τους οδηγούς που βρίσκονταν ψηλά στη σειρά εκκίνησης. Ο Σόλμπεργκ κέρδισε την πρώτη ειδική, έχασε προσωρινά την πρωτοπορία από τον Έλφιν Έβανς στη δεύτερη και ολοκλήρωσε την ημέρα με διαφορά 10,1 δευτερολέπτων.

Το Σάββατο η ένταση αυξήθηκε, με τους τέσσερις πρώτους να χωρίζονται σε αρκετές περιπτώσεις από λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ σημείωσε τέσσερις ταχύτερους χρόνους, όμως ο Σόλμπεργκ απάντησε στην ένατη ειδική και αύξησε το προβάδισμά του στα 19,1 δευτερόλεπτα.

Ο Έβανς ξεκίνησε την Κυριακή κερδίζοντας την πρώτη διέλευση από την Καραμπάνγκε και μείωσε τη διαφορά στα 13,2 δευτερόλεπτα. Η προσπάθειά του ανατράπηκε στην προτελευταία ειδική, όταν ένα κλατάρισμα τον ανάγκασε να σταματήσει για αλλαγή τροχού. Σε εκείνο το σημείο έχασε περισσότερα από δύο λεπτά και υποχώρησε από τη δεύτερη στην πέμπτη θέση.

Ο Σόλμπεργκ αντιμετώπισε και ο ίδιος ζημιά στο πίσω δεξί ελαστικό στην Μπίο Μπίο, αλλά όχι μόνο διατήρησε τον έλεγχο, παρά σημείωσε και τον ταχύτερο χρόνο. Κέρδισε κατόπιν την Power Stage και σφράγισε τη νίκη με διαφορά 16,6 δευτερολέπτων.

Ο Οζιέ τερμάτισε δεύτερος και ισοφάρισε το ρεκόρ των 120 βάθρων του Σεμπαστιάν Λεμπ. Ο Αντριέν Φουρμό κατέλαβε την τρίτη θέση για τη Hyundai, μπροστά από τον Σάμι Πάγιαρι και τον Έβανς.

Με δύο αγώνες να απομένουν, ο Έβανς διατηρεί την πρωτοπορία, με τον Πάγιαρι στους 17 βαθμούς και τον Σόλμπεργκ στους 21. Ο νικητής συγκέντρωσε 34 βαθμούς στη Χιλή, κερδίζοντας και την Power Stage, ενώ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη της Super Sunday.