Ιδιαίτερα απογοητευμένοι ήταν οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον από τον αγώνα στο Μπακού, έχοντας μάλιστα σημαντικά παράπονα από το μονοθέσιο.

Με περισσότερες προσδοκίες από όσες τελικά επιβεβαιώθηκαν ολοκληρώθηκε για τη Ferrari το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε εξασφαλίσει τη 2η θέση στις κατατακτήριες, όμως στον αγώνα υποχώρησε στην 4η, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 6ος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα η SF-26 ήταν το «εύκολο θύμα» των αντιπάλων της, καθώς και οι δύο οδηγοί δεν είχαν τη δυνατότητα να αμυνθούν. Οι δηλώσεις τους, ωστόσο, και ειδικά του Χάμιλτον, προκαλούν ανησυχία για την αγωνιστική κατάσταση της Scuderia.

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O Λεκλέρ δεν βλέπει βελτίωση στη Ferrari

Η πρώτη σειρά της εκκίνησης δημιούργησε ελπίδες για βάθρο, όμως ο Λεκλέρ έχασε τη δεύτερη θέση από τον Όσκαρ Πιάστρι στην εκκίνηση και στη συνέχεια δεν είχε την ταχύτητα για να παραμείνει στη μάχη με τους πρωτοπόρους.

«Ήταν ένας κάπως βαρετός αγώνας για εμάς. Δυστυχώς κάναμε κακή εκκίνηση και αυτό ήταν ουσιαστικά το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα. Χάσαμε μία θέση από τον Όσκαρ, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά απλώς δεν είχαμε τον ρυθμό. Απέναντι στις Red Bull ήταν πολύ δύσκολο να αμυνθούμε, γιατί είμαστε υπερβολικά αργοί στις ευθείες. Αυτή τη στιγμή δυσκολευόμαστε καθαρά σε επίπεδο απόδοσης».

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί στον Μονεγάσκο η εξέλιξη των ανταγωνιστών της Ferrari: «Δεν νομίζω ότι αυτή η πίστα ταιριάζει ιδιαίτερα στο μονοθέσιό μας. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι η McLaren και η Red Bull έκαναν ένα βήμα μπροστά με τις αναβαθμίσεις τους. Έκαναν ένα βήμα που εμείς δεν κάναμε. Πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί αν αρχίσεις τώρα να χάνεις λίγο σε απόδοση, μετά γίνεται πολύ δύσκολο να καλύψεις ξανά τη διαφορά. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να αντιδράσουμε πολύ σύντομα. Έχουμε κάποια πράγματα καθ’ οδόν. Το αν θα είναι αρκετά για να κλείσουμε τη διαφορά, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχουν ετοιμάσει οι υπόλοιποι, είναι άλλη ιστορία. Σίγουρα όμως έχουμε κάποιες αναβαθμίσεις που θα πρέπει να μας βοηθήσουν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά».

O Χάμιλτον βλέπει πτώση στην απόδοση της Ferrari

Ο Χάμιλτον ολοκλήρωσε έναν δύσκολο αγώνα στην έκτη θέση και στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία της Ferrari να φέρει τα ελαστικά στο σωστό παράθυρο λειτουργίας. Μάλιστα, ο 7ακις παγκόσμιος πρωταθ

«Σε όλο το τριήμερο το πρόβλημα ήταν να κάνουμε τα ελαστικά να λειτουργήσουν. Δεν νομίζω ότι κατάφερα ποτέ πραγματικά να τα φέρω στη σωστή θερμοκρασία και δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό με το μονοθέσιό μας. Κάναμε κάποιες αλλαγές και στο FP3 ήταν λίγο καλύτερα, αλλά από τις κατατακτήριες και μετά ήταν πραγματικά δύσκολο το μονοθέσιο», είπε αρχικά.

Ο Χάμιλτον μίλησε επίσης για πρόβλημα στη διαχείριση της μεσαίας γόμας, όπως επίσης και της διαχείρισης ενέργειας: «Η μεσαία γόμα απλώς δεν λειτούργησε. Και ύστερα υπάρχει το deployment. Οι άλλοι φαίνεται να έχουν ισχύ παντού, συνεχώς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις ότι αναγκάζεσαι να αμυνθείς σε σημεία όπου κανονικά δεν θα έπρεπε, όπως στις στροφές 2, 4 ή 5».

Όταν ρωτήθηκε πού ακριβώς βρίσκεται πλέον η Ferrari στην ιεραρχία, ο Χάμιλτον ήταν ακόμη πιο άμεσος. «Δεν ξέρω που είμαστε. Αυτό που είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είμαστε η δεύτερη δύναμη».

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Συντονιστείτε την Δευτέρα 28/9 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.