O οδηγός της Toyota Gazoo Racing ήταν ταχύτερος και στις δύο ειδικές διαδρομές της Πέμπτης για τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν του WRC.

Με δύο νυχτερινές ειδικές διαδρομές άνοιξε η αυλαία του Ράλλυ Μόντε Κάρλο, που αποτελεί τον εναρκτήριο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Κοινός παρονομαστής: ο Σεμπαστιέν Οζιέ που έκανε το δύο στα δύο και θα βγει στο δρόμο στην πρώτη ημέρα πλήρους δράσης, με προβάδισμα 6 δευτερολέπτων.

Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ράλλυ, αγωνίζεται εντός έδρας αφού γεννήθηκε στην Γκαπ – λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από τους δρόμους στους οποίους πατούσε γκάζι.

It's a great start in SS1! @SebOgier faster than anybody else up to the famous Col de Turini, 1.3s ahead of @ElfynEvans in a #GRYaris 1-2 🥇🥈 #ToyotaGAZOORacing #WRC #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/Ckj5cTB3nD

Με κεκτημένη ταχύτητα από τον καλύτερο χρόνο στο shakedown, σημείωσε την κορυφαία επίδοση τόσο στη μήκους 15.12 χιλιομέτρων La Bollene-Vesubie/Col de Turini 1, όσο και στη μήκους 24.90 χιλιομέτρων La Cabanette/Col de Castillon. Στην πρώτη με προβάδισμα 1.3 δευτερολέπτων και στη δεύτερη με τη διαφορά του στα 4.7.

Και στις δύο ειδικές, αυτός που ακολούθησε τον Γάλλο ήταν ο teammate του στην Toyota Gazoo Racing, Έλφιν Έβανς, που στοχεύει σε ένα restart μετά το μέτριο 2022. Άλλωστε στη μάχη του τίτλου, ο Οζιέ δεν είναι πραγματικός του αντίπαλος αφού θα τρέξει μόνο σε μερικά από τα 13 ράλλυ της σεζόν του 2023.

It's a similar result in the second stage of the night and another #GRYaris 1-2, @SebOgier fastest by 4.7s ahead of @ElfynEvans. 🥇🥈



They hold the same places overall at the end of Thursday night, split by 6s. 👏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/r6thcFVTbx