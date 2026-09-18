Η περιφερειακή αστάθεια και η αδυναμία των ομάδων να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία έβγαλαν τον αγώνα από το φετινό καλεντάρι του WRC.

Η FIA και ο διοργανωτής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC Promoter) επιβεβαίωσαν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας. Ο αγώνας της Τζέντα ήταν προγραμματισμένος για τις 12-15 Νοεμβρίου και θα έκλεινε τη σεζόν του 2026.

Η Σαουδική Αραβία παρέμενε έτοιμη να φιλοξενήσει το ράλλυ, όμως η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή άλλαξε τα δεδομένα. Η αβεβαιότητα επηρέασε τις μετακινήσεις, τις μεταφορές υλικών και τη συνολική οργάνωση ενός αγώνα WRC, οδηγώντας τελικά στη ματαίωση του παγκόσμιου σκέλους του event.

Στην απόφαση βάρυνε και η στάση των εργοστασιακών ομάδων. Toyota και Hyundai είχαν γνωστοποιήσει στη FIA ότι, με βάση τις εταιρικές ταξιδιωτικές οδηγίες τους, δεν μπορούσαν να στείλουν μέλη των ομάδων τους στη Σαουδική Αραβία. Η M-Sport Ford εμφανιζόταν αρχικά διατεθειμένη να ταξιδέψει, όμως οι εξελίξεις και οι αναθεωρημένες ταξιδιωτικές οδηγίες δεν άφησαν περιθώριο για τη διεξαγωγή του αγώνα.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



Rally Italia Sardegna will host the final round of the 2026 FIA World Rally Championship 🇮🇹



Rally Saudi Arabia will not form part of this year’s WRC calendar due to ongoing regional developments affecting logistical arrangements.



The event will still… pic.twitter.com/vOjckBzo98 September 17, 2026

Η Σαρδηνία ο τελευταίος γύρος

Από την ανακοίνωση προκύπτει επίσης ότι δεν θα υπάρξει αντικατάσταση από άλλο αγώνα, παρότι είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο το φινάλε του πρωταθλήματος να γίνει στην Καταλονία. Έτσι, καθώς το Ράλλυ Χιλής ήταν ο 12ος αγώνας της σεζόν, η ακύρωση του προγραμματισμένου φινάλε στην Τζέντα σημαίνει ότι απομένει μόνο ένας γύρος για την ολοκλήρωση του WRC 2026: το Ράλλυ Ιταλίας στη Σαρδηνία, από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου.

Η Σαρδηνία θα αποτελέσει τον 13ο και τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος. Οι σκληρές χωμάτινες ειδικές της ιταλικής νήσου θα έχουν πλέον τον τελευταίο λόγο στη μάχη του τίτλου. Ο Έλφιν Έβανς προηγείται με 17 βαθμούς από τον Σάμι Πάγιαρι και με 21 από τον Όλιβερ Σόλμπεργκ. Στη Σαρδηνία θα απομένουν συνολικά 35 βαθμοί προς διεκδίκηση, άρα ο τίτλος των οδηγών παραμένει ανοιχτός, με ξεκάθαρο φαβορί όμως τον Έβανς. Ως γνωστόν, η Toyota έχει εξασφαλίσει τον τίτλο στους κατασκευαστές από τη Χιλή.

Toyota makes it 10 and joins Lancia in the history books 📖#WRC pic.twitter.com/w9ML1SLY4k — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 17, 2026

Ο αγώνας θα γίνει, χωρίς να μετρά στο WRC

Το Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας δεν ακυρώνεται συνολικά. Θα διεξαχθεί στις 12-15 Νοεμβρίου, μετρώντας όμως αποκλειστικά για το Πρωτάθλημα Ράλλυ Μέσης Ανατολής της FIA, το MERC. Η FIA, ο WRC Promoter και οι Σαουδάραβες διοργανωτές επιμένουν ότι η ακύρωση δεν συνδέεται με την ετοιμότητα της διοργάνωσης. Οι προετοιμασίες είχαν προχωρήσει και ο στόχος παραμένει η επιστροφή του αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ το 2027.

Η αλλαγή αυτή στο αγωνιστικό πρόγραμμα του WRC χρειάζεται απλώς την τυπική έγκριση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA.

