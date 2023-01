O οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC ξεκίνησε δυναμικά την πρώτη, ανεπίσημη περίοδο της σεζόν του 2023.

Η σεζόν του 2023 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ ξεκινά -όπως συνήθως- από το Μόντε Κάρλο! Τον πρώτο εκ των δεκατριών γύρων μίας χρονιάς που αναμένεται συναρπαστική και για εμάς ως Έλληνες, έχει κερασάκι στην τούρτα το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις που θα διεξαχθεί στις 8-10 Σεπτεμβρίου.

Η δράση άρχισε με τη διεξαγωγή του shakedown, που αφορούσε τη μήκους 2.29 χιλιομέτρων διαδρομή Sainte-Agnes/Peille. Κι εκεί η Toyota Gazoo Racing έκανε το 1-2-4!

Ταχύτερος όλων ήταν ο τοπικός ήρωας, Σεμπαστιέν Οζιέ, που έχει και φέτος πρόγραμμα συμμετοχής σε επιλεγμένα ράλλυ. Φυσικά αυτό που διεξάγεται στα βουνά πάνω από τη γενέτειρά του, Γκαπ, είναι στη λίστα και σε αυτό θέλει να πετύχει αυτό που έχασε πέρυσι στις… καθυστερήσεις: την ένατη νίκη του στο Μόντε, επίτευγμα που αν έρθει, θα αποτελεί ρεκόρ.

Ο Γάλλος ήταν ταχύτερος όλων με χρόνο 1:44.6, με ένα άλλο GR Yaris Rally1, αυτό του παγκόσμιου πρωταθλητή Κάλε Ροβένπερα, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με διαφορά 3 δεκάτων του δευτερολέπτου.

#WRC 🇲🇨 Shakedown is 🔛



Get behind the scenes with the team from remote service 🙌🏼 #HMSGOfficial | #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/y2PtyOEip5