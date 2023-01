LIVE TV: Δείτε την προσπάθεια του Φερστάπεν στο Le Mans Virtual

Δείτε το μεγαλύτερο γεγονός στον κόσμο του sim racing, το Le Mans Virtual, με τη συμμετοχή πληθώρας αστέρων από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της F1!

Τα βλέμματα των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού αναμένεται να στραφούν στο διαδικτυακό κόσμο αυτό το διήμερο. Ο 24ωρος αγώνας Le Mans Virtual είναι προ των πυλών, με κορυφαίους οδηγούς του πραγματικού κόσμου να καλούνται να αντιμετωπίσουν τους καλύτερους sim racers.

We are honoured to have the Champions of @fia world single-seater racing on our grid for the 2023 24 Hours of #LeMansVirtual!



🥇🏆F1 Champion: @Max33Verstappen

🥈🏆F2 Champion: @FelipeDrugovich

🥉🏆F3 Champion: @VictorMartinsFR



But who will triumph in the @Oreca LMP2 cars?👀 pic.twitter.com/xr9DBz439y