Η Toyota παρουσίασε το αυτοκίνητο με το οποίο θα υπερασπιστεί τους τίτλους της στο WRC.

Λίγες ημέρες πριν από το ξεκίνημα της νέας σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, που θα γίνει στις 19-22 Ιανουαρίου με το Ράλλυ Μόντε Κάρλο, η Toyota παρουσίασε το GR Yaris Rally1 του 2023. Αυτή είναι η 2η γενιά του υβριδικού μοντέλου που πρόσφερε πέρυσι στους Ιάπωνες τόσο το τίτλο στο Πρωτάθλημα Οδηγών με τον Κάλε Ροβάνπερα όσο και στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστων.

Το Toyota GR Yaris Rally1 του 2023 έχει ανασχεδιασμένο αεροδυναμικό πακέτο, κυρίως στο πίσω μέρος του. Η μεγαλύτερες αλλαγές εντοπίζονται στις εισόδους αέρα για την ψύξη της υβριδικής μονάδας, που πλέον είναι σαφώς μικρότερες, αφού το 2022 η Toyota είχε υπερεκτιμήσει τις ανάγκες για ψύξη στο συγκεκριμένο σημείο. Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, έχουν ανασχεδιαστεί οι θόλοι των τροχών, ο προφυλακτήρας και η πίσω πτέρυγα.

Οι μηχανικοί της Toyota έχουν πραγματοποιήσει επίσης μικρές επεμβάσεις στον κινητήρα εσωτερικής καύσης των 1,6 λίτρων για να βελτιώσουν τον τρόπο που δίνει τη δύναμη και τη ροπή.

Συνολικά τέσσερα GR Yaris Rally1 θα τρέξουν στο φετινό WRC, με οδηγούς τους Κάλε Ροβάνπερα, Έλφιν Έβανς, Σεμπαστιέν Οζιέ και Τακαμότο Κατσούτα. Οι δύο πρώτοι θα έχουν πλήρες πρόγραμμα ενώ οι άλλοι δύο θα πάρουν μέρος σε επιλεγμένους αγώνες.

Το νέο αυτοκίνητο έχει ήδη κάνει τις πρώτες δοκιμές ενόψει του Ράλλυ Μόντε Κάρλο και ο Κάλε Ροβάνπερα, που φέτος θα υπερασπιστεί τον τίτλο του εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Η αίσθηση είναι πολύ καλή. Σίγουρα έχουμε τη γνώση του περσινού αυτοκινήτου αλλά έχουν γίνει κάποιες μικρές αλλαγές και και πάντα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε».

Slimmer and more streamlined after the winter break. 😉🏋️‍♂️#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/SV37rC5FD2