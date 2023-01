Hyundai: Από τη Formula 1 στo WRC o Αμπιτεμπούλ

Η Κορεάτικη ομάδα επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων και έδωσε τα κλειδιά της ομάδας της στο WRC στο άλλοτε αφεντικό της Renault F1.

Πρώτα γνωστοποίησε τα πληρώματά της για το 2023, μετά μας έδειξε το νέο της αγωνιστικό όπλο, τώρα η Hyundai Motorsport μας σύστησε και το νέο της αφεντικό. Κι εκεί δεν είχαμε έκπληξη, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ των τελευταίων εβδομάδων που ήθελε τον Σιρίλ Αμπιτεμπούλ να είναι ο νέος επικεφαλής της κορεάτικης ομάδας!

Η Hyundai ξεκίνησε με το αριστερό τη νέα, υβριδική εποχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, ωστόσο το i20 N Rally1 πήρε φόρα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Και με κεκτημένη ταχύτητα, η ασιατική ομάδα ελπίζει να ξεκινήσει με φόρα το 2023 - τη δέκατη σεζόν της στο σπορ.





Ο Αμπιτεμπούλ έχει 15 χρόνια εμπειρίας στην πρώτη γραμμή, έχοντας θητεύσει επικεφαλής της Renault και εκτελεστικός διευθυντής της Caterham F1 (2012-2014). Μετά την αποχώρησή του, που ήρθε όταν η Renault μετονομάστηκε σε Alpine, είχε συμβουλευτικό ρόλο στη Mecachrome, η οποία κατασκευάζει τους κινητήρες για τη Formula 2 και τη Formula 3.

Ο Παριζιάνος έρχεται να καλύψει τη θέση που άφησε το Δεκέμβριο του 2021 ο Αντρέα Άνταμο και στην οποία βρέθηκε προσωρινά ο αναπληρωτής διευθυντής Ζουλιέν Μονσέ, που θα συνεχίσει σε ένα νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί προσεχώς και θα εστιάζει σε μελλοντικές αγωνιστικές τεχνολογίες.

Presenting the Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, ready to take on the 2023 @OfficialWRC season 🤩 #HMSGOfficial #WRC pic.twitter.com/3eaRmoA76Y

Παράλληλα με το ρόλο του επικεφαλής της ομάδας του WRC, o Αμπιτεμπούλ θα είναι υπεύθυνος κι όλων των πελατειακών αγωνιστικών προγραμμάτων της μάρκας. Αυτή είναι η παρθενική εμπλοκή του στον κόσμο των ράλλυ.





Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως η στρατολόγηση του 45χρονου… πονηρεύει πολύ κόσμο. Κι αυτό διότι η Hyundai φέρεται να είναι ανάμεσα στους κατασκευαστές που τους προηγούμενους μήνες είχαν επαφές με τη FIA και την F1, με ορίζοντα το 2026.

📣 It’s time for the first @OfficialWRC event of the season. Introducing our line-up set to tackle the famous Rallye Monte-Carlo stages.



1️⃣1️⃣ Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe 🇧🇪

4️⃣ Esapekka Lappi / Janne Ferm 🇫🇮

6️⃣ Dani Sordo / Cándido Carrera 🇪🇸#HMSGOfficial | #WRC pic.twitter.com/M0ArDfXey7