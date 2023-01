O Μαξ Φερστάπεν πρωταγωνιστεί στη λίστα συμμετοχών για τον 24ωρο αγώνα Le Mans Virtual το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Εκτός από οδηγός της Red Bull Racing στη Formula 1, o Μαξ Φερστάπεν φημίζεται για την αγάπη στο simracing. O Ολλανδός πρωταθλητής στον ελεύθερό του χρόνο ασχολείται έντονα με τον εικονικό κόσμο και παίρνει μέρος σε αγώνες παγκόσμιου βεληνεκούς.

Αυτό ακριβώς θα πραγματοποιήσει το ερχόμενο σαββατοκύριακο 14-15 Ιανουαρίου. Ο Φερστάπεν θα πάρει μέρος στον 24ωρο αγώνα Le Mans Virtual με την Team Redline στην κατηγορία LMP. Θα μοιραστεί το #01 αγωνιστικό που βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με τους Λουκ Μπράουνινγκ, Τζέφρι Ρέιτβελτ και Ντιόγκο Πίντο.

12 drivers, 3 teams and 2 championships on the line 🔥



All to play for in the 24H of @LeMansVirtual 👊@VerstappenCOM @redbull pic.twitter.com/zU91dbVZhe — Team Redline (@TeamRedlineSim) January 9, 2023

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Ολλανδός θα πάρει μέρος στο Le Mans Virtual. Το 2022 αγωνίστηκε και πάλι με την Team Redline, όμως είχε έξοδο και οδήγησε το πλήρωμα σε εγκατάλειψη.

Ο Φερστάπεν δεν θα είναι ο μοναδικός οδηγός αγώνων που θα πάρει μέρος στο Le Mans Virtual. Γνωστά ονόματα όπως οι Ρομέν Γκροζάν, Φίλιξ Ρόσενκβιστ, Φελίπε Ντρούγκοβιτς (πρωταθλητής Formula 2 τo 2022), Άντι Πρίο, Βίκτορ Μαρτέν (πρωταθλητής Formula 3 το 2022), Γκουστάβο Μενέζες, Μπρούνο Σπένκγλερ, Όλιβερ Ράσμουσεν έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Race Week!



The @LeMansVirtual grand final is almost here - the 24h Le Mans Virtual - the biggest sim race in the world!



Star drivers, massive teams and all to fight for - this is racing at it's (virtual) finest. 😍#rFactor2 #simracing #esports pic.twitter.com/PpZfeEC7EO — rFactor 2 (@rFactor2) January 9, 2023

Στον αγώνα θα πάρουν μέρος και δύο Έλληνες οδηγοί. Ο πρώτος είναι ο Γιώργος Καρακούλας, ο οποίος είναι μέλος της Graff by ATRS eSports στην LMP κατηγορία και έχει το αγωνιστικό με τον αριθμό 39. Ο δεύτερος είναι ο Πασχάλης Γκέρκης, ο οποίος παίρνει μέρος με την Proton Coanda Esports στην κατηγορία GTE.

To Le Mans Virtual είναι το μεγαλύτερο γεγονός simracing του πλανήτη και μέρος του επίσημου πρωταθλήματος eSports του WEC. Συμμετέχουν πραγματικές και eSports ομάδες, ενώ η διοργάνωση χρησιμοποιεί την ίδια Διεύθυνση Αγώνα που έχει το πραγματικό πρωτάθλημα αντοχής (WEC), προσφέροντας ακόμη μία νότα ρεαλισμού.

What's that coming over the hill?

It's the 24 Hours of #LeMansVirtual!



Coming to your screens this weekend 📺🔜



🗓️ 14-15 January 2023

📍Circuit de la Sarthe 🇫🇷

📺 @TraxionGG / @FIAWEC / @24hoursoflemans pic.twitter.com/o2WUQM25qT — Le Mans Virtual (@LeMansVirtual) January 10, 2023

Ο αγώνας Le Mans Virtual είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει το Σάββατο 14 Ιανουαρίου στις 14:15 ώρα Ελλάδος. Μπορείτε να βρείτε το link του αγώνα εδώ.

Μπορείτε να δείτε όλες τις συμμετοχές του Le Mans Virtual εδώ.

Blink, and you may miss it👁️



The action is coming thick and fast as we barrel towards the 24 Hours of #LeMansVirtual



A full day of racing, with a star-studded grid of drivers

It's sure to be quite the spectacle in motorsport esports🏁



📺 @TraxionGG / @FIAWEC / @24hoursoflemans pic.twitter.com/J9kHj0x1Hz — Le Mans Virtual (@LeMansVirtual) January 8, 2023

Φωτογραφίες: Le Mans Virtual/Twitter