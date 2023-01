O Αλσατός ανέβηκε στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, την ώρα που ο Νάσερ Αλ-Ατίγια εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι.

Η όγδοη ειδική διαδρομή του 45ου Ράλλυ Ντακάρ περιλάμβανε άφθονες στιγμές δράσης στα αφιλόξενα εδάφη της Αραβικής Χερσονήσου, σε μία ημέρα που μπορεί να μην είχε μεγάλες ανατροπές αλλά ενίσχυσε το ενδιαφέρον σε κατηγορίες όπως αυτή των μοτοσικλετών.

Οι αγωνιζόμενοι στη μεγαλύτερη αγωνιστική δοκιμασία του πλανήτη ξεκίνησαν την περιπέτεια της ημέρας από το Αλ Νταβάντμι, κατευθύνθηκαν προς τη Ριάντ και κάλυψαν συνολικά 478 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 346 ήταν χρονομετρημένα,

Ο Κάρλος Σάινθ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο της ημέρας με το Audi RS Q e-tron E2, ωστόσο ποινή πέντε λεπτών τον έριξε στην τρίτη θέση της κατάταξης της ημέρας, προβιβάζοντας στην κορυφή τον Σεμπαστιέν Λεμπ.

Ο Αλσατός πήρε τη δεύτερη φετινή νίκη του σε ΕΔ με το Hunter της Bahrain Raid Xtreme, η οποία είχε και τα τρία αυτοκίνητά της στη δεκάδα. Μάλιστα, με τη σημερινή επίδοση κέρδισε άλλη μία θέση στη γενική κατάταξη και είναι πλέον τέταρτος, παρότι στο ξεκίνημα του ράλλυ είχε πέσει στην 54η θέση!

