Ράλλυ Ντακάρ: Τα βάσανα μίας τούμπας (vid)

Ο Μανουέλ Αντουγιάρ είχε μία άτυχη στιγμή στο πλαίσιο της όγδοης ειδικής διαδρομής του Ράλλυ Ντακάρ αλλά κατάφερε να ανακάμψει με εντυπωσιακό τρόπο.

Το Ράλλυ Ντακάρ είναι ο μεγαλύτερος αγωνιστικός μαραθώνιος στον πλανήτη κι ως μαραθώνιος, θέλει κόπο και τρόπο. Κουράγια και υπομονή. Πράγμα που διαπίστωσε ο Μανουέλ Αντουγιάρ στην όγδοη ειδική διαδρομή του φετινού αγώνα στη Σαουδική Αραβία.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε 346 χρονομετρημένα χιλιόμετρα με αφετηρία στο Αλ Νταβάντμι και τερματισμό στη Ριάντ και από νωρίς, ο Αργεντινός αναβάτης αντιμετώπισε δυσκολίες.

Πρωταγωνιστής στην κατηγορία των Quads αφού βρισκόταν στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης μετά την ΕΔ7, πίεσε στο ξεκίνημα της ημέρας αλλά είχε πτώση. Η γουρούνα του ανετράπη σε ένα πετρώδες κομμάτι της ειδικής αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Ο νικητής του 2021 έδωσε μάχη για να επαναφέρει σε φυσιολογική θέση της Yamaha Raptor 700 της Equipo 7240 κι αφού δεν είχε υποστεί ζημιές, κάθισε ξανά στη σέλα και επέστρεψε στη μάχη.

⚙️ Manuel Andujar suffered a crash but was able to resume the race. He even set the 3rd best time at km203. 💪#Dakar2023 pic.twitter.com/sCBaQe4FCK