Τα αδέλφια Τιμ και Τομ Κόρονελ από την Ολλανδία, είχαν μία δύσκολη στιγμή πέντε χιλιόμετρα πριν την τερματισμό της 7ης ειδικής διαδρομής.

Το Ράλλυ Ντακάρ κρύβει κινδύνους και εκεί όπου δεν τους περιμένεις. Κάτι που διαπίστωσαν τα αδέλφια Τιμ και Τομ Κόρονελ από την Ολλανδία, στην 7η ειδική διαδρομή του αγώνα. Μόλις 5 χιλιόμετρα πριν το σημείο τερματισμού, σε ένα επίπεδο και γρήγορο κομμάτι, ο εμπρός αριστερός τροχός χτύπησε σε ένα ανάχωμα.

Ως αποτέλεσμα, το πρωτότυπο Century CR6 απογειώθηκε και αφού έκανε αρκετές τούμπες, προσγειώθηκε και πάλι. Στις τρεις όμως από τις τέσσερις ρόδες του, καθώς ο εμπρός αριστερός τροχός «τραυματίστηκε» μαζί με την ανάρτηση. Ευτυχώς κανένα εκ των δύο μελών του πληρώματος δεν τραυματίστηκε.

Big big big crash in stage 7, 5 kilometers before the finish line. We're okay, working on the car right now. Updates to follow soon! 😱#Dakar2023 #dakarrally pic.twitter.com/9SwRrq0xCi