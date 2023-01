Το «δράμα» ολοκληρώθηκε για την Audi στο φετινό αγώνα, τη στιγμή που ο Νάσερ Αλ-Ατίγια παραμένει με άνεση επικεφαλής της γενικής κατάταξης.

Χωρίς τη συμμετοχή των αναβατών στις μοτοσικλέτες και τα Quad (γουρούνες) ολοκληρώθηκε η 7η ειδική διαδρομή στο 45ο Ράλλυ Ντακάρ, το οποίο διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία. Οι διοργανωτές είχαν αποφασίσει να τους ξεκουράσουν, καθώς οι συνθήκες των προηγούμενων ημερών τους είχαν ταλαιπωρήσει αρκετά. Έτσι το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην κατηγορία των αυτοκινήτων, όπου ο Νάσερ Αλ-Ατίγια της Toyota Gazoo Racing «κατευθύνεται» προς τη δεύτερη συνεχή του νίκη στον αγώνα.

Τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Γιαζίντ Αλ Ράτζι, ολοκληρώνοντας με το Toyota Hilux της Overdrive Racing τα 333 χλμ. σε 3 ώρες, 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Ο Σαουδάραβας οδηγός είναι πάντως μόλις στην 24η θέση της γενικής κατάταξης, λόγω μηχανικών προβλημάτων που είχε την προηγούμενη ημέρα. Τον ακολούθησαν στην 7η ειδική ο Λιθουανός Βαϊντόντας Ζάλα με το Hunter της Teltonika Racing (+8'54'') και ο Γάλλος Γκερλάν Σισερί με Hunter της GCK Motorsport (+10'15'').

Η εμπειρία του Νάσερ Αλ-Ατίγια τον κρατάει μακριά από... μπελάδες και έτσι διατηρείται με άνεση στην πρωτοπορία του αγώνα, αν και ήταν μόλις 14ος στην 7η ειδική. Το προβάδισμα του Καταριανού οδηγού της Toyota Gazoo Racing έναντι του teammate του, Χενκ Λάτεγκαν, είναι 1 ώρα, 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα. Στην 3η θέση της γενικής βρίσκεται ο Βραζιλιάνος Λούκας Μοράες της Overdrive Racing (+1 ώρα, 11 λεοπτά και 24 δλ). Ο Σεμπαστιάν Λεμπ (Bahrain Raid Xtreme) σημείωσε τον 9ο καλύτερο χρόνο στην ειδική και βρίσκεται στην 5η θέση της γενικής κατάταξης, σχεδόν 2 ώρες μακριά από την κορυφή.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας, το τρομακτικό ατύχημα των Τιμ και Τομ Κόρονελ, με το αυτοκίνητό τους να κάνει πολλές τούμπες. Τα δύο αδέλφια από την Ολλανδία είναι καλά στην υγεία τους, όμως η ζημιά στο αγωνιστικό τους είναι πολύ μεγάλη, όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο.

🚗 Low ridin' 🤟 @TimCoronel @TomCoronel glad you're ok and hope you got everything fixed up 👍 #Dakar2023 pic.twitter.com/XLxdBqLdRG

Μετά τους Στεφάν Πετερανσέλ και Κάρλος Σάινθ, η ατυχία χτύπησε και τον τρίτο οδηγό της Audi, τον Ματίας Έκστρομ. Ο Σουηδός αντιμετώπισε πρόβλημα με το ηλεκτρικό RS Q e-tron και κάθε ελπίδα διάκρισης στο φετινό αγώνα χάθηκε οριστικά, καθώς πλέον είναι 5 ώρες από την πρώτη θέση.

Η μάχη για τη νίκη είναι πιο αμφίρροπη στην κατηγορία Τ3 (Lightweight Prototypes). Οι δύο πρώτοι της κατάταξης, ο Βέλγος Γκιγιόμ ντε Μεβιού (GRally Team) και ο Αμερικάνος Όστιν Τζόουνς (Red Bull Off-Road Junior Team) κινήθηκαν μάλλον συντηρητικά. Ως αποτέλεσμα, η νίκη στην 7η ειδική πήγε στον Αμερικάνο Μίτσελ Γκάθρι (Red Bull Off-Road Junion Team USA). Στη γενική κατάταξη, ο ντε Μεβιού έχει διαφορά 8,5 λεπτών από τον Τζόουνς, ενώ ο τρίτος Σεθ Κιντέρο είναι πάνω από 1 ώρα μακριά από την κορυφή.

Στην κατηγορία Τ4 (SSV) o Λιθουανός Ρόκας Μπασιούσκα σημείωσε την 3η νίκη του σε ειδική διαδρομή στο φετινό αγώνα. Αυτή τη φορά βρέθηκε και στην κορυφή της γενικής κατάταξης, έχοντας προβάδισμα άνω των 5 λεπτών από τους Μάρεκ και Έρικ Γκοκζάλ, πατέρα και γιο.

Στα φορτηγά είχαμε αλλαγή στη γενική κατάταξη, με τον Τσέχο Αλές Λοπρές (Instaforex Loprais Praga) να περνά στην κορυφή, αφήνοντας στη 2η θέση τον Ολλανδό Μάρτιν Φαν Ντε Μπρινκ (Eurol Team De Rooy Iveco). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ακριβώς δύο λεπτά. Τον καλύτερο χρόνο στην 7η ειδική σημείωσε ο Ολλανδός Γιάνους Φαν Κάστερεν (Boss Machinery Team De Rooy Iveco).

The Stage 7⃣ podium results and the updated overall standings for the Trucks🚚, T3🛠 & T4🔧 categories.



See the full results here: https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/UZrlM2OAXh