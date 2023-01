Ο 43χρονος Εντουάρ Μπουλανζέ τραυματίστηκε κατά την 6η ειδική διαδρομή του αγώνα και κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Το φετινό Ράλλυ Ντακάρ που διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία ολοκληρώθηκε αδοξα στην 6η ειδική διαδρομή για τους Στεφάν Πετερανσέλ και Εντουάρ Μπουλανζέ. Το πλήρωμα της Audi είχε ατύχημα στο 200ό χλμ. της 6ης ειδικής διαδρομής.

Ως συνέπεια, ο 43χρονος Μπουλανζέ ένιωσε πόνους στην πλάτη και διεκομίσθη προληπτικά με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Μάλιστα στο ίδιο σημείο είχε ατύχημα και ο άλλος οδηγός της Audi, Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός έχασε πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να επισκευάσει τη ζημιά στο ηλεκτρικό Audi RS Q e-tron.

🎥 First footage of the two @audisport cars which crashed in the same place. @s_peterhansel and Édouard Boulanger had to abandon while @CSainz_oficial and @LucasCruz74 are still trying to fix their car. 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/14VwkwUsue