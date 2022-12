Ράλλυ Ντακάρ: Κονταρομαχία Έκστρεμ-Λεμπ στον Πρόλογο

Η Audi ήταν αυτή που πήρε το «πρώτο αίμα» στο Ράλλυ Ντακάρ του 2023, με τον Ματίας Έκστρεμ να κερδίζει για μόλις ένα δευτερόλεπτο τον Σεμπαστιέν Λεμπ.

Το Ράλλυ Ντακάρ 2023 ξεκίνησε με τον Πρόλογο του αγώνα στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, με μία διαδρομή μήκους 13 χιλιομέτρων. Μπορεί να μην είναι επίσημη χρονομετρημένη διαδικασία, όμως οι 10 ταχύτεροι θα είναι σε θέση να επιλέξουν τη σειρά εκκίνησής τους για την πρώτη ειδική διαδρομή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Ιανουαρίου.

Ταχύτερος στον Πρόλογο ήταν ο Ματίας Έκστρεμ με το Audi RS Q e-tron E2. O Σουηδός πρώην πρωταθλητής του DTM κέρδισε μόλις για ένα δευτερόλεπτο τον Σεμπαστιέν Λεμπ της Bahrain Raid Extreme Prodrive. O Γάλλος ψάχνει την πρώτη του νίκη στο Ντακάρ, έχοντας ήδη κατακτήσει δύο δεύτερες θέσεις σε έξι προσπάθειες. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Στεφάν Πετερανσέλ με το δεύτερο Audi RS Q e-tron, o οποίος ήταν 11 δευτερόλεπτα πίσω από τον teammate του.

Στην 4η θέση ήταν ο Νασέρ Αλ-Ατίγια, ο οποίος δεν κατάφερε να φέρει ψηλότερα στην κατάταξη το Hilux της Toyota Gazoo Racing, ενώ την πρώτη 5άδα έκλεισε ο Γκουερλέν Τσιτσερίτ της GCK Motorsport. O Κάρλος Σάινθ βρέθηκε μόλις στην 6η θέση, όντας ο πιο αργός οδηγός της Audi Sport, ενώ πίσω του ήταν ο Γιαζίντ Αλ Ρατζίντ της Overdrive Racing.

Ο Γιάκουμπ Πρζιγκόνσκι ήταν ο ταχύτερος οδηγός της MINI και ξεπέρασε τον Ορλάντο Τερανόβα της Bahrain Raid Extreme, ενώ στη 10η θέση βρέθηκε ο Χενκ Λάτεγκαν με το δεύτερο Toyota Hilux, o oποίος ήταν 21 δευτερόλεπτα πίσω από τον Έκστρεμ και 9 δευτερόλεπτα πίσω από τον teammate του, Αλ-Ατίγια.

» Αποτελέσματα Προλόγου Αυτοκίνητα

Στις Μοτοσικλέτες, ο Τόμπι Πράις της KTM αναδείχθηκε νικητής στον Πρόλογο του Ράλλυ Ντακάρ, με τον Αυστραλό να κάνει χρόνο 8 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Στη 2η θέση ακολούθησε ο Ντάνιελ Σάντερς της GasGas, o οποίος βρέθηκε μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Πράις, με τη μεταξύ τους μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια του μαραθωνίου στη Σαουδική Αραβία να προβλέπεται συναρπαστική.

O Ρος Μπραντς της Hero Motorsports Team Rally ήταν στην 3η θέση, 9 δευτερόλεπτα πίσω από τον αναβάτη της KTM.

» Αποτελέσματα Προλόγου Μοτοσικλέτες

Στην κατηγορία των Quad, ταχύτερος ήταν ο Αλεξάντρ Ζιρού της Yamaha με χρόνο 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Πίσω του βρέθηκε Μαρσέλο Μεδέιρος με GasGas όντας ένα δευτερόλεπτο πιο αργός, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Ντάνι Βίγια της Hero DV4 με χρόνο 12 δευτερόλεπτα πιο αργό του ταχύτερου.

