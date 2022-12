O CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, μίλησε για το πρόωρο «διαζύγιο» με τον Ντάνιελ Ρικάρντο και την αγαπημένη του ανάμνηση από την εμπλοκή του στους αγώνες.

Η αποτυχημένη πορεία του Ντάνιελ Ρικάρντο με τη McLaren είναι η απόδειξη πως όλα πρέπει να τα περιμένουμε στη Formula 1, ακόμη και σενάρια «επιστημονικής φαντασίας». Ο Αυστραλός είχε δύο πολύ απογοητευτικές σεζόν στην ομάδα του Ουόκινγκ, μη μπορώντας να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της.

Ως αποτέλεσμα τη θέση του από το 2023 θα πάρει ο συμπατριώτης του, Όσκαρ Πιάστρι. Η αποχώρησή του από τη βρετανική ομάδα δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τις δύο πλευρές, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των μηχανικών και των στελεχών της. Επιπλέον δεν είχε δημιουργηθεί ουδέποτε κανένα πρόβλημα με τον Λάντο Νόρις, ενώ ήταν αυτός που στο Grand Prix Ιταλίας του 2021 επανέφερε τη McLaren στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου έπειτα από εννέα ολόκληρα χρόνια.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η McLaren, o CEO της, Ζακ Μπράουν, μίλησε για την απογοήτευσή του που η συνεργασία τους με τον Ρικάρντο δεν πέτυχε: «Ήταν δύσκολο να αποχωριστούμε τον Ντάνιελ, όλοι τον αγαπάμε. Ήταν πολύ εύθυμος χαρακτήρας, στο εργοστάσιο, στην ενδοεπικοινωνία στο γκαράζ. Μερικές φορές όμως κάποια πράγματα δεν είναι γραφτό να δουλέψουν. Θα παραμείνει ένα μυστήριο γιατί είναι ένας σπουδαίος οδηγός, έχει ταλέντο, το απέδειξε στη Μόντσα (το 2021), έχει κερδίσει οκτώ Grand Prix. Δεν έγινε αυτό επειδή είχαν βγει όλοι εκτός αγώνα στην πρώτη στροφή. Στη Μόντσα πήρε την πρωτοπορία και εξαφανίστηκε».

Επιπλέον ο Μπράουν αποκάλυψε πως η Μόντσα είναι η αγαπημένη του ανάμνηση έως σήμερα στην εμπλοκή του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό: «Είναι πολύ απογοητευτικό αυτό που έγινε, αλλά η ανάμνηση της Μόντσα είναι η αγαπημένη μου στα 30 χρόνια που είμαι στους αγώνες και γι’ αυτό πρέπει να ευχαριστήσω στον Ντάνιελ. Ελπίζω να τον ξαναδώ τον Ντάνιελ στο grid της Formula 1 σύντομα και αυτός είναι ο στόχος του φυσικά. Η πόρτα της McLaren παραμένει ανοικτή για τον Ντάνιελ στο μέλλον. Αν τα άστρα ευθυγραμμιστούν, θα ήθελα να οδηγήσει για τη McLaren και πάλι ο Ντανίελ».

Εκτός από το ρόλο του CEO στη McLaren Racing, o Μπράουν είναι συνιδιοκτήτης της United Autosports, που συμμετέχει σε αγώνες αντοχής και πρωταθλήματα όπως το WEC και η IMSA. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα έχει σημειώσει τεράστιες επιτυχίες και θεωρείται ένας από τους καλύτερους ιδιωτικούς οργανισμούς στο χώρο.

Η McLaren εξετάζει επίσης σοβαρά την εμπλοκή της στους αγώνες αντοχής και την κατασκευή του δικού της Hypercar, με το 2025 να είναι ο στόχος της.

