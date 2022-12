Ο CEO της McLaren Racing στην F1, Ζακ Μπράουν, μίλησε για την αποχώρηση του Αντρέας Σάιντλ αλλά και το πώς έπεισε τον Αντρέα Στέλα να αναλάβει την ομάδα.

Ο Δεκέμβριος αποδείχθηκε ο μήνας των τεράστιων αλλαγών στις θέσεις των διευθυντών ομάδων της Formula 1. H McLaren ανακοίνωσε πως ο Αντρέα Στέλα θα αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής της από τον Ιανουάριο του 2023.

Ο Ιταλός θα αντικαταστήσει τον Αντρέας Σάιντλ, ο οποίος θα γίνει ο νέος CEO της Sauber Motorsport, με την ελβετική ομάδα να προετοιμάζεται για τη μετατροπή της σε Audi από το 2026. Ο Γερμανός θα πάρει τη θέση του Φρεντ Βασέρ, ο οποίος με τη σειρά του αποχώρησε από το Χίνβιλ για να αναλάβει ως επικεφαλής της Scuderia Ferrari.

Όμως η αποχώρηση του Σάιντλ ήρθε πρόωρα. Όπως παραδέχθηκε ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, ο Γερμανός ήταν προγραμματισμένο να αποχωρήσει από το Ουόκινγκ όταν ολοκληρωνόταν το συμβόλαιό του.

Throwback to this incredible day. Thanks for the memories, Andreas. 👏 pic.twitter.com/BvPHMxX2eJ