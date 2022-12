Η Sauber Motorsports ανακοίνωσε πως ο Αντρέας Σάιντλ θα αναλάβει το ρόλο του CEO της εταιρείας, με τον Γερμανό να αναμένεται να αναλάβει το project της Audi.

Το μπαράζ εξελίξεων στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται με το πόδι κολλημένο στο γκάζι. Ο Δεκέμβριος αποδείχθηκε ο μήνας της Silly Season για τους επικεφαλής των ομάδων, με τις μετεγγραφές από το ένα στρατόπεδο στο άλλο να ανακοινώνονται η μία πίσω από την άλλη.

Η Sauber Motorsports ανακοίνωσε πως ο Αντρέας Σάιντλ θα γίνει ο νέος CEO της εταιρείας, μετά την αποχώρησή του από τη McLaren στην οποία βρισκόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Θα αναλάβει επίσης το ρόλο του επικεφαλής στην ομάδα της Formula 1, που αγωνίζεται με το όνομα της Alfa Romeo. Το 2023 είναι η τελευταία χρονιά της εμπορικής συμφωνίας με τον Ιταλό κατασκευαστή και από το 2024 η ομάδα θα αγωνίζεται με το όνομα της Sauber. Το 2026 η Audi, που έχει προχωρήσει στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ελβετικής ομάδας, θα εισέλθει στη Formula 1 με εργοστασιακή συμμετοχή. Ο Σάιντλ θα αναλάβει το project των Γερμανών, στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν και το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Ο Γερμανός θα πάρει τη θέση του Φρεντ Βασέρ από τον ερχόμενο Ιανουάριο, με τον Γάλλο να μετακομίζει στη Scuderia Ferrari και θα διαδεχθεί τον Ματία Μπινότο.

Ο Σάιντλ γνωρίζει καλά την ομάδα της Sauber, μιας και όταν αγωνιζόταν με την BMW στη Formula 1, ήταν μηχανικός της. Στο Hilwil πέρασε τέσσερα χρόνια πριν ακολουθήσει άλλα μονοπάτια στην καριέρα του και από το 2026 θα είναι αυτός που θα ηγηθεί της προσπάθειας της Audi.

Ο Σάιντλ έχει ισχυρούς δεσμούς με τον Όμιλο Volkswagen εδώ και πολλά χρόνια. O 46χρονος είχε αναλάβει επικεφαλής της Porsche στο τμήμα LMP1 για το WEC από το 2014 έως το 2017 και οδήγησε τη γερμανική φίρμα σε τρεις συνεχόμενες νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν και σε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέος CEO της Sauber, o Σάιντλ δήλωσε: «Είναι φοβερό που θα βρίσκομαι στο Sauber Group από τον Ιανουάριο. Είναι μία ομάδα με πλούσια ιστορία στη Formula 1 και ως οργανισμό, τον γνωρίζω πολύ καλά από τα τέσσερα χρόνια που πέρασα στο Hilwil. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους μου στο Sauber Group και στα φιλόδοξα σχέδια που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φιν Ράουσινγκ και όλους στο Sauber Group για την επιλογή τους. Ανυπομονώ να ανταμείψω την εμπιστοσύνη τους, με τη σκληρή δουλειά μου».

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Sauber, Φιν Ράουσινγκ, πρόσθεσε: «Με μεγάλη ευχαρίστηση καλωσορίζω τον Αντρέας Σάιντλ πίσω στο Hilwil ως το νέο CEO του Sauber Group. Η εμπειρία του Αντρέας είναι τεράστια και φέρνει στη Sauber τους κατάλληλους τομείς που χρειάζονται για να πετύχουμε. Αναλαμβάνει μία εταιρεία που βρίσκεται σε ανοδική πορεία και μοιράζεται την αφοσίωσή μας ώστε ο οργανισμός μας να μεγαλώσει κι άλλο. Ανυπομονώ για τα πολλά χρόνια επιτυχιών μας».

Andreas Seidl joins the Sauber Group as Chief Executive Officer, starting in Jan 2023.



He will be tasked with continuing the growth of the group as Sauber keeps establishing itself as one of the brightest sporting, industrial entities around.



Story: https://t.co/5MSBzDYCR4 pic.twitter.com/Lm0RTaGWYW