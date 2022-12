Ο Ιταλός πήρε προαγωγή στην κορυφαία θέση της αγωνιστικής ομάδας μετά την αποχώρηση του Σάιντλ.

Το «γιαϊτανάκι» στις θέσεις των επικεφαλής των ομάδων της Formula 1 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Λίγη μόνο ώρα μετά την ανακοίνωση, κατά σειρά, της αποχώρησης του Φρεντερίκ Βασέρ από την Alfa Romeo, της ένταξής του στη Scuderia Ferrari και της αποχώρησης του Αντρέας Σάιντλ από τη McLaren, η βρετανική ομάδα ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Γερμανού, που είναι ο Αντρέα Στέλα.

Ο Στέλα έχει μεγάλη εμπειρία στη Formula 1. Είναι βασικό στέλεχος της McLaren F1 από το 2015 και από το 2019 κατέχει τη θέση του αγωνιστικού διευθυντή. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Ferrari, όπου έμεινε 15 χρόνια και πέρασε από πολλές θέσεις, μεταξύ των οποίων ως Μηχανικός των Μίκαελ Σουμάχερ και Κίμι Ράικονεν (2002-2008) και στη συνέχεια ως Μηχανικός Αγώνων για τους Ράικονεν και Αλόνσο (2009-2015). Έχει πτυχίο στην Αεροδιαστημική Μηχανική και στη συνέχεια ολοκλήρωσε διδακτορικό στη Μηχανολογία.

