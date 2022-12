Ο Φρεντ Βασέρ θα γίνει επίσημα το 2023 ο νέος επικεφαλής της Scuderia Ferrari στην F1 και ήδη τον προειδοποιούν για το κακό σερί που είχαν οι ομόλογοί του στο παρελθόν.

Η Scuderia Ferrari αποφάσισε να προβεί σε αλλαγή του επικεφαλής της ομάδας της Formula 1 για το 2023. Μετά από μία σεζόν που ξεκίνησε εντυπωσιακά αλλά ολοκληρώθηκε απογοητευτικά, ο Ματία Μπινότο παραιτήθηκε από το ρόλο του και θα αποχωρήσει στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Αντικαταστάτης του θα είναι ο Φρεντ Βασέρ, ο οποίος διετέλεσε τα τελευταία χρόνια διευθυντής στην Alfa Romeo F1, ενώ παράλληλα ήταν CEO στη Sauber Motorsports. O Γάλλος έχει τεράστια εμπειρία στη διοίκηση αγωνιστικής ομάδας, ενώ είχε για οδηγό τον Σαρλ Λεκλέρ όταν ήταν στη Sauber (2018) αλλά και νωρίτερα, στο GP3 και την ART Grand Prix,.

Ο ρόλος του επικεφαλής στη Ferrari συνδυάζεται με σκληρή κριτική από τον ιταλικό Τύπο και όχι μόνο, όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Δεν είναι τυχαίο που ο Βασέρ θα γίνει ο πέμπτος διαφορετικός επικεφαλής της ιταλικής ομάδας τα τελευταία 10 χρόνια.

Για το λόγο αυτό ο ιδρυτής της Sauber, Πέτερ Ζάουμπερ, μίλησε στη Blick για το κακό σερί των διευθυντών στη Ferrari, και προειδοποίησε τον Βασέρ: «Αν δεχθείς πρόταση από τη Ferrari, τότε πρέπει να πας στη Ferrari. Av όμως γνωρίζεις την ιστορία της Ferrari, από τότε που την ίδρυσε ο Έντσο, τότε θα συνειδητοποιήσεις πως οι επικεφαλής της δεν μένουν για πολύ καιρό στο ρόλο τους. Εκτός βέβαια από τον Ζαν Τοντ, ο οποίος έμεινε στο ρόλο του για περισσότερα από 12 χρόνια».

Κοιτώντας το ιστορικό της Ferrari, πράγματι ο Ζάουμπερ έχει δίκιο. Ο Ζαν Τοντ βρέθηκε στο «τιμόνι» της Scuderia από το 1993 έως το 2007, ενώ ο Στέφανο Ντομενικάλι από το 2008 έως το 2014. Οι 18 από τους 22 επικεφαλής που είχε ποτέ η ομάδα έχουν μείνει στο ρόλο τους για περισσότερα από τρία χρόνια.

