Επίσημο: Η Audi μπαίνει στη Formula 1 μέσω της Sauber Motorsport

Ήταν ξεκάθαρο εδώ και καιρό αλλά πλέον είναι επίσημο, η Audi θα συνεργαστεί με τη Sauber από το 2026 και μετά.

Δεν ήταν και από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά: η Sauber Motorsport αποτελεί τον επίσημο συνεργάτη της Audi στην είσοδο του δημοφιλούς brand στο μαγικό κόσμο της Formula 1!

Ήταν λίγο-πολύ σαφές και όταν πριν από δύο ακριβώς μήνες, στο περιθώριο του Grand Prix του Βελγίου, ανακοινώθηκε η είσοδος της γερμανικής εταιρείας στο σπορ, πλέον όμως είναι και επίσημο.

Το θέμα είναι πως η Audi συνεχίζει το μαρτύριο της σταγόνας αφού και πάλι, η μοναδική είδηση που μοιράστηκε σχετικά με τα πλάνα της είναι αυτή. Ανακοινώθηκε πως στην πορεία θα υπάρξει εξαγορά ενός ποσοστού της Sauber Motorsport, το οποίο μάλιστα διαρρέει πως θα είναι μεγάλο, όμως αυτό θα ανακοινωθεί προσεχώς. Ίσως να έχουμε νέες ανακοινώσεις στις 26 Δεκεμβρίου, για να συνεχιστεί το μοτίβο.





Αυτή η στρατηγική συνεργασία καθιστά την ελβετική ομάδα ως τον εργοστασιακό συνεργάτη του brand από το Ίνγκολσταντ που θα κατασκευάζει τις υβριδικές μηχανές που θα δίνουν ώθηση στα μονοθέσια που θα δημιουργούνται στο Χίνβιλ.

Η είσοδος της Audi ως προμηθευτής υβριδικών μηχανών θα πραγματοποιηθεί το 2026, όταν και θα έχουμε την αλλαγή των τεχνικών κανονισμών και την είσοδο των νέων μονάδων ισχύος,

