Test ride Aprilia RS 660 Replica edition: Viva Italia by America

Η Aprilia RS 660 limited edition American flag δημιουργήθηκε μέσα από την τεχνογνωσία των αγώνων.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, στις ΗΠΑ, η Aprlia συμμετείχε στο εθνικό πρωτάθλημα αγώνων ταχύτητας AMA National Road Racing στην κατηγορία ελαφρών δικύλινδρων. Με αναβάτη τον Κάλεμπ ντε Μέιερς κατάφεραν και κέρδισαν το τίτλο του Aμερικανικού Πρωταθλήματος. Με τη σειρά του, το εργοστάσιο στο Νοάλε της Ιταλίας, θέλοντας να γιορτάσει αυτή τη μεγάλη διάκριση στην Αμερική, έβγαλε στην παραγωγή με αρίθμηση 1500 μοτοσυκλέτες σαν αυτή που δοκιμάσαμε και θα σας μεταφέρουμε πιο κάτω τις εντυπώσεις μας. Τη μοτοσυκλέτα μας την παραλάβαμε από το κατάστημα Αρμακόλλας στα νότια προάστια.

Με την πρώτη ματιά βλέποντας την συγκεκριμένη μοτοσικλέτα RS 660 σε λευκό χρώμα, με τα πλαϊνά φαίρινγκ να έχουν διακόσμηση τα αστέρια της αμερικανικής σημαίας, με κόκκινες ζάντες και αριθμό παραγωγής 690 από τις 1500 μοτοσυκλέτες που βγήκαν σε παραγωγή, αμέσως την ερωτεύεσαι. Γυρίζοντας το κλειδί του κεντρικού διακόπτη στη θέση On, ανάβει η έγχρωμη TFT οθόνη της RS γράφοντας: Βe a racer. Στη συνέχεια βρισκόμαστε με λαχτάρα πάνω στη σέλα της. Πατώντας το μπουτόν της μίζας, έρχεται αμέσως στη ζωή ο κινητήρας των δύο κυλίνδρων, που δεν είναι άλλος από την τομή στη μέση του RSV 4 1100. Όπως και στο Τουαρέγκ που είχαμε οδηγήσει τον περασμένο Αύγουστο στο βουνά της Βόρειας Ελλάδας με τους 80 ίππους, τώρα στη μορφή δρόμου στην RS αποδίδει 20 περισσότερους, φτάνοντας αισίως στους 100.

Ο ίδιος κινητήρας με κάποιες αλλαγές σε ρυθμίσεις και άλλα ηλεκτρονικά βοηθήματα, από την νέα ECU της Marelli με μνήμη 4 ΜB, έχει πολλά χρήσιμα ηλεκτρονικά βοηθήματα. Αυτά είναι: το cornering lights που διαθέτει αυτόματο άνοιγμα - σβήσιμο ανάλογα πως στρίβεις και σε ποια στροφή, είτε αριστερά είτε δεξιά. Το ρυθμιζόμενο από τον αναβάτη engine brake, cruise control που ταυτόχρονα γίνεται και ρυθμιστής του traction control. Επίσης υπάρχει το Time Attack Mode 3, καθώς και δύο προγράμματα για ρυθμίσεις διαφόρων παραμέτρων από το τυχερό της αναβάτη.

Το νέο επετειακό RS έχει ακόμα εξοπλιστεί με μεγαλύτερη ζελατίνα στο φαίρινγκ, κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη και λογισμικό για τη χρήση του quick shifter. Έχει πολύ άνετη και εργονομική θέση οδήγησης, αφού κάθεσαι πάνω και όχι μέσα του, με αποτέλεσμα να μην πιάνονται οι καρποί σου. Οδηγώντας το μέσα στην πόλη είναι πολύ άνετο, φιλικό και εύχρηστο. Παρόλο που έχουν μεγάλο φάρδος οι καθρέπτες του, περνάς με άνεση ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, μιας και το ύψος τους είναι σε τέτοια θέση που σου κάνουν τη ζωή σου πολύ εύκολη. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι τα είδωλα που βλέπεις μέσα από αυτούς να είναι πολύ ευδιάκριτα, αφού βρίσκονται πιο έξω από τους ώμους του αναβάτη, αποτυπώνοντας με μεγάλη ακρίβεια ότι συμβαίνει πίσω σου.

Την ίδια περίοδο, που είχαμε στην κατοχή μας την επετειακή RS 660, ο διοργανωτής των Extreme track days Σωτήρης Ζαφειρόπουλος από τις 30/9- 2/10 του 22, πραγματοποιούσε στην πίστα των Σερρών την εκδήλωση Ride with us, με επίσημους προσκεκλημένους τους Troy Corser δις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Superbikes και των 23 φορές νικητή του θρυλικού αγώνα Isle of man John Mc Guinness. Το «παρών» στην ίδια εκδήλωση θα έδιναν εκτός από τους αναβάτες πίστας, η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μοτοσυκλέτας, το Ducati Club Hellas και πολλοί φίλοι των truck days. Έτσι η ιδέα μας να παραβρεθούμε και εμείς με τη σειρά μας στην παραπάνω ξεχωριστή εκδήλωση πήρε σάρκα και οστά, αφού είχαμε την ιδανική μοτοσυκλέτα για αυτό το σκοπό.

Η νέα RS 660 γεννήθηκε μέσα από τις πίστες των αγώνων και εμείς θα την δοκιμάζαμε σε ρεαλιστικές συνθήκες και στο δρόμο, αλλά και μέσα στην πίστα των Σερρών. Ετοιμάσαμε τον εξοπλισμό μας με ολόσωμη φόρμα, μπότες, γάντια, κράνος, ειδικό αδιάβροχο - εξοπλισμό για περίπτωση βροχής και δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω για που αλλού; Για τις Σέρρες...



Γεμίζοντας με καύσιμα το ρεζερβουάρ της RS 660 χωρητικότητας 15 λίτρων εκ των οποίων τα 4 είναι για τα χρέη της ρεζέρβας. Το συνολικό βάρος της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας ανέρχεται στα 183 κιλά γεμάτη. Οδηγώντας πλέον στην εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης προς Σέρρες αυτή τη φορά, αμέσως αντιλαμβάνεσαι την εργονομική θέση της σέλας, αφού διαθέτει μεγάλη απόσταση από το μαρσπιέ και μικρή από το έδαφος. Γεγονός που βοηθά πολύ τον αναβάτη αυτή η άνεση σε αυτή τη πολύ σωστή θέση. Εξίσου μεγάλο ρόλο όμως στην άνεση παίζει και το νέο φέρινγκ, αφού είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να διώχνει την πίεση του αέρα από το επάνω μέρος του σώματος σου. Ένα ακόμη σημείο που οι μηχανικοί του Noale παίρνουν άλλο ένα άριστα, είναι στην αποβολή της θερμοκρασίας από τον καυτό αέρα του κινητήρα, τόσο εντός πόλης όσο και εκτός.

Στην εθνική οδό όλα περνούν γρήγορα και με ασφάλεια. Η πρωταθλήτρια Αμερικής τα πάει μια χαρά και στους ελληνικούς δρόμους. Σταματάμε στο μνημείο του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες για μερικά κλικ και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Κανονίζουμε με τέτοιο τρόπο την ταχύτητα μας ώστε να κινούμαστε και σβέλτα και οικονομικά. Με την υψηλή τιμή των καυσίμων και της βενζίνης όλα πρέπει να τα υπολογίζεις πλέον. Σε αυτό μας βοήθησε η νέα RS 660 με την μικρή κατανάλωση της που άγγιξε τα 5,0 λίτρα / 100 χλμ. Με τέσσερις ανεφοδιασμούς πριν αδειάζει το ρεζερβουάρ και ανάψει το λαμπάκι της ρεζέρβας, ώστε να καλύψουμε όσο πιο σύντομα τα 600 χιλιόμετρα απόστασης μέχρι τις Σέρρες, κρίνονται ικανοποιητικοί. Φτάνοντας στην πίστα των Σερρών βλέπουμε πολλούς γνωστούς και φίλους, βρίσκουμε τον Σωτήρη Ζαφειρόπουλο που συνεργαζόμασταν παλιότερα στους δύο τροχούς επί Κώστα Καββαθά, κανονίζουμε τα διαδικαστικά και ετοιμαζόμαστε για δοκιμή εντός πίστας.

Μπαίνοντας στο χώρο της γραμματείας της πίστας, αξίζει να αναφέρουμε ότι αριστερά στην κεντρική είσοδο, δεσπόζει μια ταμπέλα με χαραγμένα τα ονόματα που δόθηκαν τιμητικά σε στροφές για αναβάτες παγκόσμιους πρωταθλητές αλλά και για δύο Έλληνες που ο καθένας τους ξεχωριστά έχει δώσει το δικό του αγώνα γράφοντας τη δική του ιστορία. Τα ονόματα είναι τα ακόλουθα: Στροφή 1 Giacomo Agostini, στροφή 5 Βασίλης Ορφανός, στροφή 10 Kevin Swhantz, στροφή 11 Άλκης Σινιώρης.

Έρχεται η στιγμή για να μπω 25 λεπτά στο section intermediate, κάνοντας τον πρώτο γύρο αναγνωριστικά, προκειμένου να ζεστάνω ελαστικά, κινητήρα, αναρτήσεις και φρένα. Μόλις συμπλήρωσα τον πρώτο γύρο, αμέσως μετά αρχίζω να επιταχύνω διατηρώντας την τρίτη σχέση στο κιβώτιο του RS 660. Με αυτό τον τρόπο ζεστάθηκα και εγώ. Μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου γύρου, αρχίζω να πιέζω και να ανεβάζω στροφές και ταχύτητα στο κοντέρ. Το RS πραγματικά αρχίζει να ξεδιπλώνει τις αρετές του με ένα μαγικό τρόπο. Έχει πολύ ελαφριά αίσθηση, με ένα σύνολο πολύ στιβαρό.

Το αλουμινένιο πλαίσιο του, σε αρμονικό συνδυασμό με τις αναρτήσεις της Kayaba, τα λάστιχα Diablo Rosso Corsa II της Pirelli με τα φρένα της Brembo, λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους, όπου σε συνύπαρξη με το ασύμμετρο πίσω ψαλίδι, βοηθούν όλα αυτά μαζί στις έντονες κλίσεις, διατηρώντας σταθερές τροχιές μέσα στις στροφές της πίστας. Εκεί όμως που αλλάζουν τελείως τα δεδομένα είναι στην μεγάλη ευθεία των Σερρών. Διατηρώντας φουλ τέρμα ανοικτό το γκάζι από την αρχή της ευθείας μέχρι λίγο πριν το τέλος της, οι αλλαγές ταχυτήτων στο κιβώτιο γίνονται με τέτοιο τρόπο, όπου το ηλεκτρονικό quick shifter μετατρέπει την μοτοσικλέτα σε πύραυλο εδάφους εδάφους. Ο ήχος θυμίζει δικύλινδρο με μεγάλη ροή αέρα και καυσίμου. Η επιτάχυνση είναι εκπληκτική που στο τελείωμα της ευθείας έχεις ήδη έκτη ταχύτητα στο κιβώτιο με τα χιλιόμετρα να αγγίζουν και να ξεπερνούν τα 200 από τα 230 περίπου της τελικής της ταχύτητας που έχει η RS 660.

Με τις ενδείξεις στα μέτρα στο τέλος της ευθείας 150-100-50 για το τελικό δυνατό φρενάρισμα, εκεί είναι που τα Brembo δίνουν ρεσιτάλ φρεναρίσματος. Κατέβασμα δύο ταχύτητες, διατηρώντας τη φόρα, πληγιάζοντας ταυτόχρονα την RS 660, έχοντας την άνεση και σιγουριά μιας καθαρόαιμης αγωνιστικής μοτοσυκλέτας. Συνεχίσαμε ακάθεκτοι το γυρολόγιο μας και η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σκέλους ήρθε πολύ γρήγορα, χωρίς καν να το καταλάβουμε. Και όλα αυτά με μεγάλη άνεση και ασφάλεια. Οι στροφές του κινητήρα μπορούν να αγγίζουν τις 11.500 σ.α.λ. λίγο πριν το κόκκινο στο στροφόμετρο, χωρίς να μειώνεται η ισχύς και η ροπή του κινητήρα.

Οι έμπειροι μηχανικοί της Ιταλικής φίρμας με την εξοικονόμηση βάρους από παντού, την πολύ σωστή κατανομή των μηχανικών τμημάτων όπως π.χ. με την εξάτμιση που βρίσκεται πολύ έξυπνα τοποθετημένη κάτω από τον κινητήρα και προς τα πίσω, με δύο απολήξεις αριστερά και δεξιά, εκτός από όμορφη είναι και ιδιαίτερα λειτουργική, αφού το χαμηλό κέντρο βάρους της και η πολύ σωστή κατανομή του, είναι το ζητούμενο και άρα ένα ακόμη κέρδος. Εξίσου και η τοποθέτηση του ασύμμετρου ψαλιδιού, με την σύνδεση του στο πίσω αμορτισέρ κατευθείαν στο ψαλίδι χωρίς μοχλικό σύστημα με διαδρομές στις αναρτήσεις μπροστά 110 χιλ. και πίσω στα 130 χιλ. σε συνδυασμό με μια καταπληκτική σε τριβή άσφαλτο, μας έδωσαν μεγάλη οδηγική απόλαυση. Παράλληλα η RS μας βοήθησε να γυρίζουμε με τέτοιους ρυθμούς που μας έκαναν να ευχαριστηθούμε και την μοτοσικλέτα μας αλλά και την εμπειρία κατά την οδήγηση μαζί της.





Το ελαφρύ κράμα αλουμινίου που είναι κατασκευασμένες οι κόκκινες ζάντες των 17 ιντσών, βοήθησαν κι αυτές με τη σειρά τους στην ευκολία αλλαγής κατεύθυνσης. Παράλληλα με τα ηλεκτρονικά βοηθήματα APRC που είναι αναγκαία στην διαχείριση της πρόσφυσης, ειδικά στις έντονες κλίσεις, βοηθούν και αυτά τα μέγιστα, ώστε να ελέγχονται ηλεκτρονικά όλες οι παράμετροι ασφάλειας για τον καλύτερο έλεγχο της δύναμης και μετάδοσης του κινητήρα.

Κλείνοντας αυτή τη ξεχωριστή δοκιμή μας, οι μηχανικοί του Νοάλε με την νέα RS 660 limited edition, κατάφεραν εκτός από μια πολύ όμορφη μοτοσικλέτα να κατασκευάσουν και μία άκρως λειτουργική αγωνιστική ρέπλικα, που μπορεί να κινηθεί εξίσου εύκολα και στο δρόμο αλλά και μέσα σε μία πίστα. Εμείς με τη σειρά μας περάσαμε πάρα πολύ όμορφα μαζί της. Την συστήνουμε ανεπιφύλακτα και σε νέους αλλά και σε έμπειρους αναβάτες, που θέλουν να έχουν και μία μοτοσικλέτα για καθημερινή χρήση αλλά και μία μοτοσικλέτα που μπορεί να σταθεί επάξια μέσα σε οποιοδήποτε πίστα.

Με την τιμή της που βρίσκεται στις 12.290 €, τα τέσσερα χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, και οδική ασφάλεια, σίγουρα η RS 660 limited edition, αποτελεί μια συμφέρουσα και τίμια επιλογή που μπορεί να σου προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις. Παράλληλα με την αξιοπιστία της και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας που αντλεί και χρησιμοποιεί η Ιταλική φίρμα μέσα από τους αγώνες και τις διακρίσεις της, η Αμερικάνα πρωταθλήτρια έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να την ζηλεύει ο ανταγωνισμός, και να προσπαθούν να της μοιάσουν πολύ μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες. Β. Ο.