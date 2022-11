Έντονη είναι η φημολογία από την Ιταλία πως σε λίγες ώρες θα έχουμε επισημοποίηση του διαζυγίου.

Υπάρχει καπνός και μάλιστα πυκνός άρα μάλλον υπάρχει και φωτιά. Στην Ιταλία έχει ενταθεί η φημολογία σχετικά με το μέλλον του Ματία Μπινότο, το οποίο φέρεται να είναι μακριά από τη Scuderia Ferrari!

Πριν από 10 ημέρες υπήρξαν πάλι σχετικά δημοσιεύματα, τα οποία ομάδα του Μαρανέλο είχε διαψεύσει με σχετική ανακοίνωση. Στη συνέντευξη Τύπου των διευθυντών των ομάδων στο περιθώριο του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, ήμασταν παρόντες όταν ο επικεφαλής της Scuderia δήλωνε χαλαρός για το μέλλον του.

Scuderia Ferrari Statement:



In relation to speculation in certain media regarding Scuderia Ferrari Team Principal Mattia Binotto's position, Ferrari states that these rumours are totally without foundation.