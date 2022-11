Ο θόρυβος γύρω από την πιθανότητα ο Ματία Μπινότο να χάσει τη θέση του ανάγκασε τη Scuderia Ferrari να εκδώσει ανακοίνωση στήριξης.

Είναι γνωστό ότι η καρέκλα του επικεφαλής της Scuderia Ferrari είναι «ηλεκτρική», ιδιαίτερα όταν δεν έρχονται τα αποτελέσματα. Η φετινή σεζόν μπορεί να ξεκίνησε ονειρικά για τους Ιταλούς, ωστόσο στο τέλος της ο απολογισμός είναι μάλλον αρνητικός. Η Ferrari έχασε και τα δύο πρωταθλήματα, και μάλιστα με κάτω τα χέρια, ενώ κινδυνεύει να μην τερματίσει ούτε καν στη 2η θέση τόσο στους οδηγούς όσο και στους κατασκευαστές.

Στον προηγούμενο αγώνα στη Βραζιλία εμφανίστηκε -ξανά- η φήμη ότι ο Ματία Μπινότο κινδυνεύει σοβαρά να χάσει τη θέση του επικεφαλής της ιταλικής ομάδας. Όσο κι αν ο Μπινότο είναι «σπλάχνο» της Scuderia, καθώς αποτελεί μέλος της από το 1995, τα αποτελέσματα και η κακή αγωνιστική κατάσταση δεν τον βοηθούν.

Οι φήμες αυτές έχουν πάντα την τάση να γίνονται όλο και πιο δυνατές όσο περνάει ο καιρός και τις ημέρες μετά το GP Βραζιλίας το θέμα του Μπινότο ήταν το πρώτο στην πλειονότητα των συζητήσεων των φίλων της Formula 1. Στο Μαρανέλο αφουγκράστηκαν αυτόν το θόρυβο και θέλησαν να τον σταματήσουν. 'Ετσι, η Scuderia Ferrari εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει τη στήριξή της στον Μπινότο.

Η ολιγόλογη ανακοίνωση αναφέρει: «Αναφορικά με τις εικασίες από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη θέση του επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Ματία Μπινότο, η Ferrari δηλώνει ότι οι φήμες αυτές είναι παντελώς αβάσιμες».

Scuderia Ferrari Statement:



In relation to speculation in certain media regarding Scuderia Ferrari Team Principal Mattia Binotto's position, Ferrari states that these rumours are totally without foundation.