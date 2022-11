Ο Ματία Μπινότο δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί από τη θέση του επικεφαλής στη Scuderia Ferrari.

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει έντονη φημολογία πως η Scuderia Ferrari θα αντικαταστήσει τον Ματία Μπινότο στο το ρόλο του επικεφαλής της ομάδας. Παρά το γεγονός πως η ιταλική ομάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τη Red Bull Racing να είναι αυτή που κυριάρχησε στο 2022.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο Μπινότο παραβρέθηκε στην πίστα, και μίλησε για τις φήμες σχετικά με το μέλλον του στη Ferrari.

«Όταν οι εικασίες αυτές δημοσιεύτηκαν, συνομίλησα με τον πρόεδρο, τον Τζον Έλκαν. Συζητήσαμε ανοικτά μεταξύ μας ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε μία ανακοίνωσε ώστε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχουν φήμες, αλλά δίχως κανένα θεμελιώδες στοιχείο», ανέφερε ο Ιταλός.

Σε ερώτηση που του τέθηκε για το αν θα είναι ο επικεφαλής της Ferrari το 2023, ο Μπινότο ανέφερε: «Προφανώς δεν είναι στο χέρι μου να αποφασίζω, αλλά είμαι πολύ χαλαρός. Ο λόγος που είμαι χαλαρός είναι επειδή έχω συχνά συζητήσεις με τα αφεντικά και τον πρόεδρο της Ferrari, όχι μόνο για το άμεσο μέλλον, αλλά για τα μακροπρόθεσμα πλάνα μας. Κοτιτώντας τη φετινή σεζόν, είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα. Σήμερα, δεν έχουμε το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα. Πιστεύω όμως πως επιτύχαμε τον κύριο στόχο μας, ο οποίος ήταν να επιστρέψουμε στις πρώτες θέσεις και να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Όσο για την πρόοδο που πρέπει να γίνει εντός της ιταλικής ομάδας, δήλωσε: «Η ομάδα στο εργοστάσιο έχει επικεντρωθεί πλήρως στο 2023, προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Επιπλέον, φέτος ήμασταν καταπληκτικοί όσον αφορά τις pole position και το ρυθμό μας στις κατατακτήριες. Στο ρυθμό αγώνα δεν ήμασταν όμως καλοί και είναι κάτι που πρέπει κάπως να βελτιώσουμε. Η στρατηγική θα είναι πιο εύκολη αν έχεις ένα γρήγορο μονοθέσιο στον αγώνα. Οπότε, ναι, είμαι χαλαρός, είμαι πολύ χαλαρός. Είμαι απόλυτα προσηλωμένος στο τι πρέπει να κάνουμε και να επικεντρωθούμε με την ομάδα».

Η Ferrari μάχεται να κρατήσει τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη Mercedes-AMG. H ιταλική ομάδα είναι μόλις 19 βαθμούς μπροστά από αυτή του Μπράκλεϊ.

