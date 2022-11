Μία έκπληξη με μπόλικη δόση χιούμορ επιφύλασσε η Mercedes-AMG στον Νικ Ντε Βρις και τη Scuderia AlphaTauri μετά το τέλος της φετινής σεζόν της F1.

Το 2023 θα είναι μία σεζόν με αρκετές αλλαγές στις συνθέσεις των ομάδων της Formula 1. Η πιο σημαντική μπορεί να είναι η μετακίνηση του Φερνάντο Αλόνσο στην Aston Martin, όμως υπάρχουν και άλλες αξιοσημείωτες μετεγγραφές.

Μία από αυτές είναι η μετακίνηση του Νικ Ντε Βρις στη Scuderia AlphaTauri. Ο Ολλανδός οδηγός, έπειτα από πολλές επιτυχίες σε άλλα πρωταθλήματα και μία εξαιρετική εμφάνιση στο Grand Prix Ιταλίας, θα αντικαταστήσει τον Πιέρ Γκασλί, ο οποίος οδεύει προς την Apine.

Όντας αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes-AMG, o Ντε Βρις ήταν στο γκαράζ της γερμανικής ομάδας σε κάθε αγώνα. Όμως μετά το τέλος του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, οι μηχανικοί της Mercedes είχαν ορισμένα σχέδια για τον Ολλανδό. Αρχικά όπως γίνεται κάθε χρόνο, όσοι αποχωρούν από το Μπράκλεϊ, είτε είναι μηχανικοί, είτε είναι οδηγοί, κάνουν μία καθιερωμένη βουτιά στην πισίνα πίσω από τα paddock. Το πάρτι είχε ήδη ξεκινήσει και δύο μέλη της ομάδας πήραν στα χέρια τους τον Ντε Βρις και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε.

Traditions, @nyckdevries! 😆 If you’re leaving the Team, you get dunked in the Marina. 😂 pic.twitter.com/fjJc3r5Xc0