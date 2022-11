O Φερνάντο Αλόνσο ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Alpine F1 με ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα, που τον άφησε απογοητευμένο.

Η αγωνιστική σεζόν της Formula 1 για το 2022 ολοκληρώθηκε με πικρό τρόπο για τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός οδηγός μαχόταν για βαθμούς στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι όταν ένα μηχανικό πρόβλημα τον έθεσε εκτός μάχης. Ως αποτέλεσμα ο Αλόνσο βρέθηκε πίσω από τον teammate του, Εστεμπάν Οκόν, στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο τον δυσαρέστησε αρκετά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο 41χρονος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα αξιοπιστίας.

Μετά το τέλος του αγώνα στη Γιας Μαρίνα, ο Αλόνσο αποχαιρέτησε την Alpine, αφήνοντας αιχμές για τη συνολική εικόνα της ομάδας στη σεζόν: «Δυστυχώς είχα ακόμη ένα πρόβλημα με τον κινητήρα μου. Αυτή είναι όμως η σύνοψη της σεζόν μου. Δυστυχώς μόνο στο μονοθέσιο με τον αριθμό 14 συμβαίνουν τα προβλήματα αξιοπιστίας και είχα ακόμη ένα. Χαίρομαι που τελείωσε η σεζόν. Πολλά πράγματα ήταν εναντίον μας εφέτος. Υπήρχαν όμως και αφανή προβλήματα όπως αυτό στις κατατακτήριες στην Αυστραλία, στον Αγώνα Σπριντ στην Αυστρία όπου δεν εκκίνησα… Είχα συνολικά 9 ή 10 προβλήματα αξιοπιστίας και στο επίπεδο αυτό είναι απαράδεκτα. Και όλα έγιναν στο μονοθέσιό μου. Είμαι χαρούμενος που τελείωσε η σεζόν και θα κάνω τώρα τις δοκιμές ελαστικών με την Aston Martin, ελπίζοντας να έχω πλέον περισσότερη τύχη».

Έπειτα από δύο χρόνια στην Alpine, o Αλόνσο φεύγει με πίκρα, όμως διατηρεί και ευχάριστες αναμνήσεις: «Έχω εκνευρισμό και τίποτα δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Είμαι όμως ευγνώμων για την ευκαιρία αυτή και πάντα θα έχω καλές αναμνήσεις για την Alpine και τη Renault. Κερδίσαμε δύο πρωταθλήματα και έμεινα 9 χρόνια στην ομάδα. Θα τους είμαι ευγνώμων και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

Ο Αλόνσο θα αντικαταστήσει στην Aston Martin τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος είπε το δικό του «αντίο» στη Formula 1.

Fernando Alonso is getting settled in at Aston Martin. Full garage tour this morning with Tom McCullough (not pictured). #F1 pic.twitter.com/XgJfKzGOl0