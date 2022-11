Η Scuderia Ferrari επέλεξε να θυσιάσει μέρος της απόδοσής της στη φετινή σεζόν της F1, για χάρη της αξιοπιστίας.

Η Scuderia Ferrari οδεύει προς τη χειμερινή περίοδο έπειτα από μία σεζόν που της άφησε ανάμεικτα συναισθήματα. Η F1-75 έδειξε να είναι το κυρίαρχο μονοθέσιο στην αρχή της σεζόν, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η Red Bull Racing κατάφερε να κερδίσει την ιταλική ομάδα στην μάχη της εξέλιξης κατά τη διάρκεια του 2022 και έδωσε τη δυνατότητα στον Μαξ Φερστάπεν να στεφθεί για δεύτερη φορά πρωταθλητής.

Όμως αυτό δεν ήταν το μόνο πρόβλημα της Ferrari. Η ομάδα σε αρκετές περιπτώσεις επέλεξε λάθος στρατηγικές και διαχειρίστηκε λάθος ορισμένα Grand Prix. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια νικών και καλών αποτελεσμάτων. Παράλληλα ο Τύπος και αρκετοί οπαδοί στα social media, ασκούσαν έντονη κριτική στη Scuderia, κάτι το οποίο την επηρέασε.

Αυτό όμως που ίσως καταδίκασε τη σεζόν της ήταν η έλλειψη αξιοπιστίας. Ιδίως στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψαν αρκετές φορές από μηχανικά προβλήματα και αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο στην έκβαση του πρωταθλήματος.

Τα συνεχόμενα προβλήματα αξιοπιστίας και οι ποινές που δέχθηκαν οι οδηγοί της λόγω αλλαγής κινητήρων στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, οδήγησαν τους «κόκκινους» σε έναν ιδιαίτερο συμβιβασμό. Αυτό, το αποκάλυψε ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Ματία Μπινότο, μετά το τέλος του Grand Prix Άμπου Ντάμπι.

«Έπρεπε μετά τα προβλήματα που είχαμε να μειώσουμε λίγο την ισχύ του κινητήρα μας. Έπρεπε να το κάνουμε», ανέφερε ο Ιταλός.

🇦🇹🎥 #AustrianGP : Onboard footage showing the fire spreading in the back of Sainz’s car pic.twitter.com/aocvcSThMr

Εκτός από την απώλεια ισχύος, υπήρξαν και άλλες συνέπειες. Λόγω της μειωμένης δύναμης, οι μηχανικοί έστηναν το μονοθέσιο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάνει απόδοση στις ευθείες. Αυτό όμως είχε αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση στις στροφές και να αυξηθεί παράλληλα η φθορά των ελαστικών.

Σημαντικό για τη Ferrari είναι πως γνωρίζει τους τομείς που μπορεί να βελτιωθεί, για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα το 2023.

Wrapping up #AbuDhabiGP and the 2022 season with our guys ✨



Thanks Tifosi for always being with us ❤️#essereFerrari 🔴 @Charles_Leclerc @Carlossainz55 pic.twitter.com/GwrXXWQ8MR