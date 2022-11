Ο Σεμπάστιαν Φέτελ εμφανώς συγκινημένος μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου του αγώνα στην F1, έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, στο οποίο κυριάρχησε ο Μαξ Φερστάπεν, δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο από αγωνιστικής πλευράς για τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Παρά τον καλό ρυθμό της AMR22, o Γερμανός οδηγός της Aston Martin ακολούθησε λάθος στρατηγική, κάτι το οποίο τον οδήγησε στο να μάχεται για να μπει εντός 10άδας. Η εγκατάλειψη του Λιούις Χάμιλτον τον έφερε στη 10η θέση στην οποία τερμάτισε εν τέλει, δίνοντας μάχη με τον Ντάνιελ Ρικάρντο της McLaren.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο 35χρονος Γερμανός, τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής, αποχαιρέτησε το κοινό με εντυπωσιακό τρόπο, κάνοντας με το μονοθέσιό του ντόντατς στην πίστα. Τα λόγια του όμως αμέσως μετά, μιλώντας στον πρώην πρωταθλητής της Formula 1, o Τζένσον Μπάτον, ήταν γεμάτα ουσία. Ο Φέτελ μίλησε αρχικά για τον τελευταίο του αγώνα και στη συνέχεια έκανε έναν απολογισμό της καριέρας του.

«Θα ήθελα λίγους παραπάνω βαθμούς. Απόλαυσα τον αγώνα, ήταν μία διαφορετική εμπειρία. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, μπήκα σε ρυθμό αγώνα. Δεν είχαμε την καλύτερη δυνατή στρατηγική και αυτό ήταν κρίμα γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε αλλάξει το αποτέλεσμα του αγώνα. Είχα μία ωραία μάχη με τον Ρικάρντο, δεν κατάφερα να τον πλησιάσω αρκετά. Ήταν ωραίο οι δυο μας να μαχόμαστε στο τέλος και να τερματίζουμε στους βαθμούς. Συνολικά ήταν μία μεγάλη ημέρα και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήταν τόσο ευγενικός και καλός. Θα μου λείψει όλο αυτό περισσότερο απ’ όσο αντιλαμβάνομαι τώρα», είπε ο Φέτελ.

Επιπλέον ο Μπάτον τον κάλεσε να στείλει ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς όλους τους οπαδούς της Formula 1, με τον Φέτελ να λέει: «Είμαι λίγο άδειος τώρα από συναισθήματα. Ήταν μία μεγάλη εβδομάδα… Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν απογοητευτικά από αγωνιστικής άποψης, αλλά πολύ χρήσιμα και σημαντικά για εμένα και τη ζωή μου. Συνέβησαν πολλά πράγματα, πράγματα που με έκαναν να συνειδητοποιήσω πως είναι ένα μεγάλο προνόμιο να βρίσκομαι εδώ και με αυτό έρχονται και ορισμένες ευθύνες. Ελπίζω να μεταφέρω μερικές από αυτές στους άλλους οδηγούς να συνεχίσουν την καλή αυτή δουλειά. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε πως έχουμε τη δύναμη να δώσουμε στον κόσμο έμπνευση με το τι κάνουμε και λέμε. Πιστεύω πως υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από το να οδηγούμε γύρω-γύρω. Αλλά προφανώς είναι αυτό που αγαπάμε. Μέσω αυτού μπορούμε να μεταφέρουμε ορισμένες από τις αξίες μας και αυτό είναι τεράστιο. Ευχαριστώ για τη στήριξη, τα μηνύματα, τα γράμματα. Θα μου λείψουν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ όλους».

Η Aston Martin με την 8η θέση του Λανς Στρολ και τη 10η του Φέτελ, έφτασε τους 55 βαθμούς στο πρωτάθλημα, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει την Alfa Romeo που κατετάγη στην 6η θέση.

