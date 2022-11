Ο Λόγκαν Σάρτζεντ θα είναι επίσημα οδηγός της F1 το 2023 με την ομάδα της Williams, έπειτα από την εξασφάλιση των απαραίτητων βαθμών στη αγωνιστική του άδεια.

Το grid της Formula 1 για το 2023 «κλείδωσε» στο περιθώριο του Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι. Η σεζόν της Formula 2 ολοκληρώθηκε, με τον Λόγκαν Σάρτζεντ, τον μοναδικό από την κατηγορία που θα κάνει το μεγάλο βήμα την επόμενη χρονιά, να παίρνει το αποτέλεσμα που ήθελε.

Ο 21χρονος οδηγός τερμάτισε στην 5η θέση στα τελικά αποτελέσματα του κυρίως αγώνα. Ως αποτέλεσμα τελείωσε τη σεζόν στην 4η θέση της βαθμολογίας, με 148 πόντους στο ενεργητικό του, κάτι το οποίο του δίνει τους απαραίτητους βαθμούς στην αγωνιστική του άδεια ώστε να αποκτήσει τη super license που είναι απαραίτητη για την προαγωγή του. Παράλληλα, αναδείχθηκε και rookie της χρονιάς, έχοντας κατακτήσει δύο νίκες.

Έτσι, θα έχει πλέον άδεια για να αγωνιστεί στη Formula 1 το 2023 με τη Williams, όπως είχε ανακοινώσει η βρετανική ομάδα νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Ο Σάρτζεντ θα γίνει ο πρώτος Αμερικανός ο οποίος θα οδηγήσει στη Formula 1 από τον Αλεξάντερ Ρόσι (2015) και ο πρώτος με πλήρη εμπλοκή από τον Σκοτ Σπιντ (2007). Δίπλα του το 2023 θα έχει τον Άλεξ Άλμπον, αφού θα πάρει τη θέση του Νίκολας Λατίφι, ο οποίος οδεύει προς το πρωτάθλημα Indycar. Στους τελευταίους αγώνες η ομάδα του Γκρόουβ τοποθέτησε τον Σάρτζεντ στο μονοθέσιό της σε ελεύθερες περιόδους δοκιμών σε Grand Prix, ώστε να αποκτήσει εμπειρία και βαθμούς για τη super license.

Αυτό σημαίνει πως οριστικά δίχως cockpit θα βρίσκεται ο Μικ Σουμάχερ της Haas, o οποίος φαίνεται πως θα γίνει ο αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes-AMG.

A great job by @logansargeant as he crosses the line P5 to secure @formula2 Rookie of the Year 🙌#WeAreWilliams #AbuDhabiGP pic.twitter.com/EQCt6ANHBL