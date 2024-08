Ο οδηγός της McLaren Racing εστίασε στις πολύ μικρές διαφορές ανάμεσα στα μονοθέσια των κορυφαίων ομάδων στην πίστα της Μόντσα ενόψει του αυριανού αγώνα.

Για δεύτερη φορά στο 2024 η McLaren Racing κατάφερε να «κλειδώσει» την πρώτη σειρά της εκκίνησης σε κατατακτήριες δοκιμές. Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έκαναν το 1-2 στο Q3 του Grand Prix Ιταλίας και αύριο θέλουν να δώσουν στη McLaren ένα ακόμη σπουδαίο αποτέλεσμα στη σεζόν.

Ο Πιάστρι μετά τις κατατακτήριες δοκιμές μίλησε στον Ντάβιντε Βαλσέκι για το πώς έζησε τη μάχη της pole position και το παράπονο που έχει από τον εαυτό του: «Ο πρώτος γύρος στο Q3 ήταν καλός, ο δεύτερος όχι και τόσο. Αισθάνομαι πως αυτό το έχω πει αρκετές φορές φέτος. Η απόδοσή μου ήταν καλή και η προσπάθεια της ομάδας ήταν πάρα πολύ καλή. Οι διαφορές αυτό το τριήμερο είναι τρομερά μικρές και δεν ήταν δεδομένο πως θα ήμασταν σήμερα στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Κάναμε τρομερή η προσπάθεια για να το καταφέρουμε».

Επιπλέον ο οδηγος της McLaren ρωτήθηκε και για τον αυριανό αγώνα και τι ακριβώς περιμένει να συμβεί στους 53 γύρους της Μόντσα: «Είναι θετικό που ξεκινάω ψηλότερα στην κατάταξη σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα. Η απόσταση μέχρι την πρώτη στροφή είναι μεγάλη οπότε το να ξεκινάς δεύτερος στο Μόντσα δεν είναι και ό,τι χειρότερο. Για να δούμε τι θα γίνει και με τα ελαστικά διότι αυτό το τριήμερο η κατάσταση είναι διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Μπορεί να έχουμε έναν συναρπαστικό αγώνα, ειδικά με τόσο μικρές διαφορές».

