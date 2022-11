Ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς έφερε άλλη μία επικράτηση για τον πρωταθλητή, καλός αγώνας από τον Λεκλέρ.

Το GP Αμπου Ντάμπι έριξε την αυλαία του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν να προσθέτει άλλη μία νίκη στο παλμαρέ του. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing κυριάρχησε σε όλο τον αγώνα και δεν κινδύνευσε ούτε μια στιγμή, για να φτάσει στη 15η φετινή του νίκη. Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari έκανε πολύ καλό αγώνα και κλείνει τη σεζόν θετικά, κατακτώντας τη 2η θέση στον αγώνα και στο Πρωτάθλημα Οδηγών. Ο Σέρχιο Πέρεζ τερμάτισε τελικά στην 3η θέση και συμπλήρωσε το βάθρο.

MAX VERSTAPPEN WINS AT YAS MARINA!!! 🏆



Leclerc holds off Perez to take second in the race and the drivers' championship 👏#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/b95pV4S3mC — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο γκριντ για τελευταία φορά φέτος, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη εκκίνηση καθώς ίσως ήταν η τελευταία στην καριέρα αρκετών οδηγών, όπως ο Φέτελ, ο Ρικάρντο και ο Σουμάχερ. Η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών είχε επιλέξει τα μεσαία ελαστικά της Pirelli, εκτός από Μάγκνουσεν και Μπότας που είχαν τα σκληρά και τον Γκασλί που είχε τα μαλακά.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε καλά και κράτησε την πρώτη θέση, ωστόσο εξίσου καλά ξεκίνησε ο Σέρχιο Πέρεζ και τα δύο μονοθέσια της Red Bull βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στην πρώτη στροφή. Ο Πέρεζ όμως δεν ήταν πολύ επιθετικός απέναντι στον ομόσταβλό του και συμβιβάστηκε με τη 2η θέση.

LAP 1/58



Lift off for Hamilton after tussling with Sainz with Turn 6



The Mercedes driver runs wide and cuts the corner at Turn 7 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/SnZuXWknZd November 20, 2022

Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν είχε πρόβλημα να κρατήσει την 3η θέση αλλά πίσω του ο Λούις Χάμιλτον πέρασε τον Κάρλος Σάινθ για την 4η θέση. Ο Ισπανός αντεπιτέθηκε στον ίδιο γύρο και προσπάθησε να περάσει, αλλά ο Χάμιλρον «έκοψε» το σικέιν και κρατήθηκε μπροστά. Ο Βρετανός της Mercedex βέβαια έδωσε πίσω τη θέση λίγο αργότερα, αφού βγήκε εκτός πίστας στη μάχη των δύο. Ο Χάμιλτον όμως λίγο αργότερα ξαναπέρασε τον Σάινθ για να πάρει την 4η θέση.

Ο Λάντο Νόρις έκανε επίσης πολύ καλή εκκίνηση και βρέθηκε στην 6η θέση, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ, για να τη χάσει λίγο αργότερα από την ταχύτερη Mercedes. Οι Οκόν, Φέτελ και Αλόνσο ακολουθούσαν και συμπλήρωναν την πρώτη 10άδα.

Προβλήματα για τον Χάμιλτον

Κι ενώ ο Χάμιλτον φάνηκε να έχει το πάνω χέρι στη μάχη με τον Σάινθ, ο Βρετανός άρχισε ξαφνικά να χάνει έδαφος, αναφέροντας απώλεια ισχύος στον ασύρματο. Ο Σάινθ τον έφτασε και τον πέρασε σχετικά εύκολα και λίγο αργότερα το ίδιο έκανε ο Ράσελ, για να ρίξουν τον 7κις πρωταθλητή στην 6η θέση.

LAP 8 & 9/58



Hamilton slips back to P6 after first Sainz then his team mate Russell sweep past him



Hamilton reports over the radio that he's losing power#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/d4Ny271xj4 — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Πιο πίσω είχε διαμορφωθεί μια πολύ ωραία τριπλή μάχη, ανάμεσα στους Οκόν, Φέτελ και Αλόνσο. Αυτή η τριάδα, που περιλάμβανε δύο παγκόσμιους πρωταθλητές με έξι τίτλους συνολικά, διεκδικούσε τις θέσεις 8 έως 10 και είχε σχηματίσει ένα μικρό τρενάκι. Ιδιαίτερα ο Φέτελ, στον τελευταίο του αγώνα στην F1, ήταν πολύ μαχητικός και πίεζε ασφυκτικά τον Οκόν, που όμως χρησιμοποιώντας την πολύ καλή ταχύτητα της Alpine στην ευθεία μπορούσε να αμυνθεί.

Όλα αυτά ελάχιστα απασχολούσαν τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε αρχίσει να ξεφεύγει στην πρώτη θέση. Ο Ολλανδός είχε φτιάξει διαφορά άνω των 5 δευτερολέπτων από τον Πέρεζ, ο οποίος δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον Λεκλέρ, ο οποίος τον ακολουθούσε σε πολύ κοντινή απόσταση.

Πρώτο Pit stop

Ο Πέρεζ άρχισε να χάνει ρυθμό και ο Λεκλέρ είχε φτάσει λίγα δέκατα πίσω του, όταν η Red Bull αποφάσισε στο 15ο γύρο να τον καλέσει στα pit για να αλλάξει τα μεσαία ελαστικά με τα σκληρά. Η ζωή του Μεξικανού έγινε ακόμα δυσκολότερη όταν επέστρεψε στην πίστα, γιατί έπεσε ακριβώς πάνω στη μάχη των Φέτελ-Αλόνσο και έχασε χρόνο πίσω από τον Γερμανό της Aston Martin, μέχρι να καταφέρει να περάσει «καθαρά» στον επόμενο γύρο.

LAP 16/58



Busy pit lane as Perez pits along with Russell and Norris



It's a slow stop for Russell and then he nearly collides with Norris 😮#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/JSfyw3wysB — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Η Ferrari απάντησε δύο γύρους μετά το pit stop του Πέρεζ, περιέργως καλώντας στα pit τον Σάινθ αντί για τον Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος ωστόσο έδειχνε να μπορεί να κρατήσει καλό ρυθμό με το πρώτο του σετ ελαστικών και έμεινε στην πίστα, όπως άλλωστε έκανε και ο Φερστάπεν. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δύο πρώτοι (Φερστάπεν και Λεκλέρ) να είναι σε στρατηγική ενός pit stop, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που μάλλον πήγαιναν για δύο.

Η Red Bull έκανε και πάλι πρώτη την κίνησή της, καλώντας τον Φερστάπεν στον 20ό γύρο για τη δική του αλλαγή ελαστικών. Ο Ολλανδός επέστρεψε στην πίστα ακριβώς μπροστά από τον Πέρεζ, ενώ στον επόμενο γύρο μπήκε και ο Λεκλέρ. Με 38 γύρους να απομένουν, τελικά όλοι φαίνεται ότι θα πήγαιναν για δύο pit stop, εκτός ίσως από τον Φέτελ, που ήταν ο μοναδικός με τα μεσαία ελαστικά που είχε μείνει στην πίστα.

Η μάχη της 2ης θέσης

Όταν ο κύκλος των pit stop ολοκληρώθηκε, Ο Φερστάπεν βρέθηκε ξανά στην κορυφή, με τον Πέρεζ στη 2η θέση και τον Λεκλέρ στην 3η. Η διαφορά του Πέρεζ από τον Λεκλέρ είχε ανοίξει στα 5 δευτερόλεπτα, αλλά ο Μονεγάσκος της Ferrari ήταν ταχύτερος και γύρο με το γύρο πλησίαζε όλο και περισσότερο. Ο Σάινθ ήταν 4ος, με τις δύο Mercedes στην 5η και 6η θέση. Ο Ράσελ ήταν μπροστά από τον Χάμιλτον αλλά είχε να εκτίσει ποινή 5 δευτερολέπτων γιατί βγήκε με ανασφαλή τρόπο από το pit stop του.

Η θητεία του Φερνάντο Αλόνσο στην Alpine έληξε άδοξα, όταν ο Ισπανός μπήκε στο γκαράζ της ομάδας του και εγκατέλειψε στον 28ο γύρο του αγώνα. Αυτό ανέβασε μέσα στη βαθμολογούμενη 10άδα τους Λανς Στρολ και Γιούκι Τσουνόντα.

LAP 28/58



Alonso pulls into the pits and is out of the race after suffering reliability issues ❌



A hugely frustrating end to his time with Alpine 😫#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/7pUclbsnsQ — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Ο Λεκλέρ είχε καταιγιστικό ρυθμό και κινούταν ταχύτερα και από τις δύο Red Bull, ροκανίζοντας συνεχώς τη διαφορά από τον Πέρεζ. Λίγους γύρους αργότερα ο οδηγός της Ferrari έφτασε στις παρυφές του DRS πίσω από τον Μεξικανό και είχε έρθει ξανά η ώρα των αποφάσεων.

Δεύτερο pit stop

Όπως προηγουμένως, ο Πέρεζ μπήκε πρώτος για αλλαγή ελαστικών και άλλαξε τα χρησιμοποιημένα σκληρά ελαστικά με ένα σετ φρέσκων, επίσης σκληρής γόμας. Κι αν η στρατηγική του Πέρεζ ήταν ξεκάθαρη, τι θα έκαναν οι Φερστάπεν και Λεκλέρ ήταν ακόμα στον αέρα. Στη Ferrari πάντως, όπως και στο πρώτο pit stop, δεν φάνηκε να βιάζονται να φωνάξουν τον Λεκλέρ για pit stop.

LAP 34/58



Perez stops for a second time, more hard tyres for the Mexican who returns to the track in P6



Leclerc assumes P2 but will likely have to pit again #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/dGpTyS6ZDn — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Με τα φρέσκα ελαστικά ο Πέρεζ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα, αν και είχε πέσει στην 6η θέση, πίσω από τις δύο Mercedes. H αποστολή του Μεξικανού πλέον ήταν να προσπαθήσει να φτάσει τον Λεκλέρ, που φαινόταν ότι δεν θα σταματήσει ξανά.

Οι δύο Mercedes μονομάχησαν για λίγους γύρους, με τον Χάμιλτον να πιέζει αρκετά τον Ράσελ, αλλά η κατάσταση επιλύθηκε όταν ο Ράσελ μπήκε για το δεύτερο pit stop, όπου εξέτισε και τα 5 δευτερόλεπτα της ποινής του. Ο Χάμιλτον, αντίθετα, έμεινε στην πίστα και συνέχισε.

Το μεγάλο κυνηγητό

Ο Σέρχιο Πέρεζ ήξερε ότι η μόνη του ελπίδα να φτάσει τον Λεκλέρ και να πάρει την πολυπόθητη 2η θέση στο πρωτάθλημα ήταν να περάσει όσο πιο γρήγορα γινόταν τον Χάμιλτον και να συνεχίσει να μειώνει τη διαφορά. Ο Βρετανός της Mercedes όμως δεν είχε σκοπό να του κάνει τη ζωή εύκολη. Ο Χάμιλτον αμύνθηκε σθεναρά για δύο γύρους, μέχρι να υποκύψει νομοτελειακά στην ταχύτητα του Μεξικανού. Ο Πέρεζ είχε πλέον διαφορά 9 δευτερολέπτων από τον Λεκλέρ και 12 γύρους μπροστά του για να την καλύψει.

Η αγωνία κορυφωνόταν όσο περνούσαν οι γύροι και η διαφορά ανάμεσα σε Λεκλέρ και Πέρεζ μειωνόταν και όλοι περίμεναν τη μεγάλη μάχη των τελευταίων γύρων. Ο Λεκλέρ ταυτόχρονα έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει καλό ρυθμό και να μην επιτρέψει στον Πέρεζ να τον πλησιάσει. Ήταν ένα εικονικό ταγκό ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα.

Ο Μαξ Φερστάπεν πάντως έκανε το δικό του αγώνα στην κορυφή και η πρώτη θέση που κατείχε από το ξεκίνημα δεν κινδύνευε. Και καθώς είχε πίσω του τον Λεκέρ, το να κόψει ρυθμό δεν θα βοηθούσε τον Πέρεζ αφού θα έδινε DRS στον οδηγό της Ferrari και θα έκανε ευκολότερο να αμυνθεί απένταντι στον Μεξικανό.

Ο αγώνας του Λούις Χάμιλτον πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και καταστράφηκε ολοκληρωτικά όταν ο Βρετανός, που έδινε μάχη για την 4η θέση, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω προβλήματος στο κιβώτιο ταχυτήτων του μονοθεσίου του.

LAP 57/58



Leclerc looks like he's going to hold on for P2#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/DfroYMxnLR — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Ο Πέρεζ δεν σταμάτησε να προσπαθεί να φτάσει τον Λεκλέρ και μπήκαμε στον τελευταίο γύρο με τη διαφορά τους να είναι περίπου 2 δευτερόλεπτα. Αυτό επέτρεψε στον Λεκλέρ να κρατήσει τη 2η θέση του αγώνα μέχρι το τέλος, που ταυτόχρονα του έδωσε τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα Οδηγών, πίσω φυσικά από τον Μαξ Φερστάπεν, που κέρδισε για 15η φορά φέτος. Ο Σέρχιο Πέρεζ συμπλήρωσε το βάθρο με την 3η θέση και ακολούθησαν οι Σάινθ, Ράσελ, Νόρις, Οκόν. Στρολ, Ρικάρντο και Φέτελ.

Η σεζόν του 2022 ολοκληρώθηκε και ομάδες και οδηγοί ανανεώνουν πλέον το ραντεβού τους για το 2023.

Αποτελέσματα