Ο Νόρμπερτ λέει την ιστορία του Σεμπάστιαν, σε ένα τετράλεπτο video που καθηλώνει.

Ήρθε η ώρα για τον τελευταίο χορό του Σεμπάστιαν Φέτελ στον μαγικό κόσμο της Formula 1. Μετά από 15 χρόνια στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με αξιομνημόνευτες επιτυχίες και τέσσερα συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, ο Γερμανός κρεμάει τα αγωνιστικά του γάντια μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι.

Και ενόψει αυτής της τελευταίας παράστασης, η Formula 1 δημιούργησε ένα συγκινητικό video, όπου ο Νόρμπερτ, ο μπαμπάς του Σεμπάστιαν, λέει την ιστορία του γιου του. Απ’ όταν ξεκίνησε από το karting, το ντεμπούτο στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τη BMW, τη μεταπήδηση στη Scuderia Toro Rosso.

Εκείνη την επική νίκη στη μουσκεμένη Μόντσα το 2008, την προαγωγή στη Red Bull Racing και την κατάκτηση του αγωνιστικού κόσμου με τους «ταύρους», τη σημασία της μετεγγραφής στη Scuderia Ferrari αλλά και το τελευταίο κεφάλαιο, με την Aston Martin. Περισσότερα, πατώντας play...

